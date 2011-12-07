Оркестр Сладковского исполнит киноконцерт «Фантазия»

В Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева 12 сентрября состоится показ диснеевского фильма «Фантазия» на большом экране. ГСО РТ под руководством Александра Сладковского будет аккомпанировать видеоряду на протяжении всего действия, исполнив отрывки классической музыки в одном из самых известных мультфильмов диснея. За дирижерский пульт встанет казанский дирижер Айрат Кашаев.

Во время киноконцерта «Фантазия» зрители смогу увидеть отрывки из оригинальной картины 1940 года и дополненные более поздней версией 2000 года. Последний вариант состоит из 7 обновленных эпизодов и 1 отрывка из классического фильма под названием «Ученик колдуна». Спустя почти 60 лет аниматоры корпорации «Дисней» вынесли на суд зрителей продолжение гениального фильма, создав рисованные этюды на музыку Бетховена, Респиги, Гершвина, Шостаковича, Сен-Санса, Элгара и Стравинского, которые зазвучат в этот день в новом прочтении.