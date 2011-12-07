Одиннадцать казанцев прошли во второй этап Всероссийского музыкального конкурса

Одиннадцать казанцев прошли во второй этап III Всероссийского музыкального конкурса, сообщает ИА «Татар-информ».

Молодые исполнители из Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Кирова и Тольятти выступили в номинациях «Деревянные духовые инструменты» и «Медные духовые инструменты» перед жюри на концертной площадке Казанской консерватории им. Жиганова. Всего во второй этап конкурса прошли 16 участников.

По завершении двух этапов конкурсных прослушиваний во всех федеральных округах огласят список финалистов, который отправятся в Москву.

Всероссийский музыкальный конкурс проводится ежегодно. Конкурс представляет собой цикл музыкальных состязаний для молодых и профессиональных исполнителей России, охватывающих ряд специальностей. Жюри возглавляют известные музыкальные педагоги. В этом году комиссия оценивает участников по следующим направлениям: «Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов», «Ударные инструменты», «Орган» и «Арфа».

В конкурсе принимают участие молодые музыканты — учащиеся специальных средних и высших учебных заведений и профессиональные музыканты в возрасте от 16 до 32 лет.