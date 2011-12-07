25 тыс. гостей посетили Масленицу на озере Лебяжье в Казани

В Казани Масленицу в лесопарке Лебяжье отпраздновали 25 тысяч человек, сообщается на сайте мэрии города.

«Казанцы, пришедшие на праздник, приняли участие в конкурсах и народных забавах, полакомились блинами и услышали выступления творческих коллективов, а хедлайнером мероприятия стала известная российская певица Виктория Дайнеко», — отмечается в сообщении.

Гости праздника соревновались в метании валенок, беге с блинами, играли в хоккей в валенках, а также участвовали в различных мастер-классах. В этом году на празднике функционировала специальная площадка, где каждый желающий мог испечь блинов. В общей сумме гости приготовили 235 блинов.

Также в рамках праздника провели конкурс «Весна красна» и наградили победителей конкурса на лучшую фотографию с блинами. В конце праздника состоялось сжигание чучела и выступление певицы Виктории Дайнеко.