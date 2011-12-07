Министр культуры Татарстана одной из первых увидела премьеру в театре Качалова

«Васса» по второй редакции пьесы Максима Горького - это история семьи, история о людях, неспособных услышать и понять друг друга, об одиночестве, о жажде счастья и невозможности обрести его, это искренний и беспощадный разговор о человеке, горькая правда о нем.

Билеты на первые дни премьеры были раскуплены за несколько часов после открытия продажи. История одной семьи «Васса» - стала первой премьерой, приуроченной к празднованию Года родных языков и народного единства.

Главные роли исполнили народные артисты России и Татарстана Светлана Романова и Геннадий Прытков, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Михаил Галицкий и другие.

Отдельное внимание в спектакле уделено деталям. Сценический свет поставил заслуженный работник культуры России Евгений Гансбург, он специально приехал из Санкт-Петербурга для работы в Казани, а сценография - заслуженный деятель искусств России, народный художник Татарстана Александр Патраков. Подиумные образы героев создал конструктор театральных костюмов - модельер Екатерина Борисова. Важную часть спектакля составляет видеопроекция от московского видеографа Марии Степановой.

Одним из первых новый спектакль увидел председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин и Ирада Аюпова - министр культуры Татарстана:

«Это сильнейшее произведение - оно и о социальной несправедливости, и о том, как выживать и как бороться за жизнь. На мой взгляд, такие произведения остаются актуальными, не смотря на смену эпох и поколений. Важно чтобы мы не забывали, что нужно оставаться человеком в любой ситуации. Спасибо за спектакль!

Последние постановки «Дракон» и «Васса» - глубоко философичные. Эти спектакли вскрывают проблемы общества, и они актуальны в любое время. Здорово, что на наших театральных площадках мы можем говорить о вечном. Спасибо команде Александра Славутского и актеров, игра была очень сильная, выстраданная - мне очень понравилось!»

Александр Славутский - режиссер, художественный руководитель театра им.Качалова: «Ни один современный текст не может дать той глубины, того объёма, который есть у Горького. Мы взяли второй вариант пьесы, но мы очень много взяли и из первого варианта. Наша пьеса частично нами созданная. Мы ведь кое-что взяли и из других горьковских произведений, тех, что были созвучны нашему ощущению времени. Мы Горького подчищали, поправляли, дополняли, но не надо было заново писать ничего. Здесь нет уступок моде. Мне важна была мелодраматическая линия, линия человеческая, линия семейная. Горький написал текст, который абсолютно соответствует сегодняшним проблемам.»