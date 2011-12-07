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В Казани проведут фестиваль для молодых семей «Ярат»

В программу праздника входят лектории, интерактивная программа и шоу для детей и их родителей.

В Казани 11 июля пройдет фестиваль для молодых родителей «Ярат». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В программу праздника входят лектории, интерактивная программа и шоу для детей и их родителей.

Организаторы фестиваля приготовили специальные площадки, как для родителей, так и для детей. Кроме интерактива гостей ждет танцевальный флэшмоб и розыгрыш подарков.

Сообщество молодых родителей «Ярат» было основано в прошлом году, его основной целью является выстраивание диалога между государством и людей.

Зарегистрироваться на фестиваль можно по этой ссылке

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