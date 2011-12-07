«Татарча солянка»: в новый сезон с новыми песнями

После небольшого летнего перерыва «Татарча солянка» вновь дарит зрителям хорошее настроение. Концертный сезон объявлен открытым. Со сцены прозвучали полюбившиеся многим популярные хиты, а также новые песни в исполнении звезд татарской эстрады.Уже за час до начала концерта первые зрители прогуливались в фойе, ожидая встречи с любимыми исполнителями. А за кулисами вовсю кипела работа - артисты тщательно готовились к выходу на сцену. - По ходу сезона каждый месяц мы даем примерно по два концерта, - рассказывает заслуженная артистка РТ и ведущая мероприятия Гульназ Сафарова. - Это «Татарча солянка». Сегодня у нас грандиозное открытие, первый концерт в этом сезоне. На одной сцене мы собрали всех звезд татарской эстрады. Летом они отдыхали, поэтому зрители соскучились по артистам, с нетерпением ожидают новых песен, многие из которых обязательно станут хитами в этом сезоне. Артисты в свою очередь хотят показать, что нового появилось в их творчестве. Гости праздника получили возможность сфотографироваться со звездами эстрады. За полчаса до начала концерта певцы поочередно выходили в фотозону, и профессиональный фотограф делал снимки на память для всех желающих.Мы пообщались за кулисами с артистами и попросили их поделиться ожиданиями и впечатлениями от нового концертного сезона:- Я сегодня пришла как гость, очень хочу посмотреть на открытие сезона. Для меня новый сезон всегда идет с новыми песнями. Для выступающих важно показать что-то новое в творчестве, порадовать слушателей. И конечно, сейчас появляется много молодых исполнителей. Молодые преподносят музыку по-другому, по-современному. Новое исполнение находит своего слушателя. Но в основе все равно лежат татарские мотивы, - сказала народная артистка РТ Зайнап Фархетдинова. Айгуль Рахимова считает, что новый концертный сезон будет богат на выступления:- На протяжении семи лет каждый месяц у нас здесь проводятся такие концерты. Это очень ответственно и волнительно. Самое главное, конечно же, порадовать зрителя. Уверена, что в новом сезоне будет немало новых песен, которые станут хитами и которые полюбят наши слушатели. Все как всегда: красиво, эстетично и в татарском духе. Ландыш Нигматжанова отметила уникальность концерта «Татарча солянка»:- Я уже не первый год выступаю на открытии концертного сезона. Для всех нас это очень важная традиция. Мы готовим новые костюмы и новые песни, не забывая при этом о старых хитах. Зрители любят «Татарча солянку», ведь на одной сцене можно увидеть и услышать всех. Я считаю, что в этом заключен ее особый шарм. Несомненно, праздничный марафон, длившийся три с половиной часа, останется в памяти зрителей, заполнивших зал. Яркие костюмы, импровизация артистов, харизма ведущих и качественная музыка - достойное начало концертного сезона.