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«Татарча солянка»: в новый сезон с новыми песнями

27 сентября в КСК «УНИКС» прошла «Татарча солянка». На мероприятии со звездами татарской эстрады побывала корреспондент «КВ».
После небольшого летнего перерыва «Татарча солянка» вновь дарит зрителям хорошее настроение. Концертный сезон объявлен открытым. Со сцены прозвучали полюбившиеся многим популярные хиты, а также новые песни в исполнении звезд татарской эстрады.Уже за час до начала концерта первые зрители прогуливались в фойе, ожидая встречи с любимыми исполнителями. А за кулисами вовсю кипела работа - артисты тщательно готовились к выходу на сцену. - По ходу сезона каждый месяц мы даем примерно по два концерта, - рассказывает заслуженная артистка РТ и ведущая мероприятия Гульназ Сафарова. - Это «Татарча солянка». Сегодня у нас грандиозное открытие, первый концерт в этом сезоне. На одной сцене мы собрали всех звезд татарской эстрады. Летом они отдыхали, поэтому зрители соскучились по артистам, с нетерпением ожидают новых песен, многие из которых обязательно станут хитами в этом сезоне. Артисты в свою очередь хотят показать, что нового появилось в их творчестве. Гости праздника получили возможность сфотографироваться со звездами эстрады. За полчаса до начала концерта певцы поочередно выходили в фотозону, и профессиональный фотограф делал снимки на память для всех желающих.Мы пообщались за кулисами с артистами и попросили их поделиться ожиданиями и впечатлениями от нового концертного сезона:- Я сегодня пришла как гость, очень хочу посмотреть на открытие сезона. Для меня новый сезон всегда идет с новыми песнями. Для выступающих важно показать что-то новое в творчестве, порадовать слушателей. И конечно, сейчас появляется много молодых исполнителей. Молодые преподносят музыку по-другому, по-современному. Новое исполнение находит своего слушателя. Но в основе все равно лежат татарские мотивы, - сказала народная артистка РТ Зайнап Фархетдинова. Айгуль Рахимова считает, что новый концертный сезон будет богат на выступления:- На протяжении семи лет каждый месяц у нас здесь проводятся такие концерты. Это очень ответственно и волнительно. Самое главное, конечно же, порадовать зрителя. Уверена, что в новом сезоне будет немало новых песен, которые станут хитами и которые полюбят наши слушатели. Все как всегда: красиво, эстетично и в татарском духе. Ландыш Нигматжанова отметила уникальность концерта «Татарча солянка»:- Я уже не первый год выступаю на открытии концертного сезона. Для всех нас это очень важная традиция. Мы готовим новые костюмы и новые песни, не забывая при этом о старых хитах. Зрители любят «Татарча солянку», ведь на одной сцене можно увидеть и услышать всех. Я считаю, что в этом заключен ее особый шарм. Несомненно, праздничный марафон, длившийся три с половиной часа, останется в памяти зрителей, заполнивших зал. Яркие костюмы, импровизация артистов, харизма ведущих и качественная музыка - достойное начало концертного сезона.
КВ
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