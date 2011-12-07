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В Казани с 3 по 8 ноября пройдет мультимедийная выставка

На 133 экранах будут представлены работы из серии «Никель», «Заборы», «Текстильный край», жанровые, городские и стрит-фотографии.

В Казани с 3 по 8 ноября пройдет мультимедийная выставка фотографа Саши Гром — «Тон», сообщают организаторы.

«На 133 экранах будут представлены работы из серии «Никель», «Заборы», «Текстильный край», а также жанровые, городские и стрит-фотографии», — уточняется в сообщении.

Также в рамках мероприятия пройдет показ документального фильма о старой Казани «Шла, шла и увидела» и artist-talk с автором.

Выставка пройдет в мультимедийном парке «Россия — моя история», павильон № 1.

3 ноября в 19.00 состоится открытие выставки, а в 20.00 — показ документального фильма. 7 ноября в 19.00 пройдет Artist-talk с автором.

Вход на выставку свободный.

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