«Просто стоять сейчас — не комильфо»: Казанская консерватория поставила «Укрощение строптивой»

Солисты оперной студии совместно с оркестром Казанской Государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова представили музыкальную комедию Виссариона Шебалина «Укрощение строптивой» по пьесе Шекспира на сцене Государственного Большого концертного зала. За дирижёрский пульт встал Ринат Халитов.

«Укрощение строптивой» не первое обращение студии к жанру оперы. Два года назад музыканты поставили комедию «Севильский цирюльник» Дж. Россини, которая имела оглушительный успех.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил заслуженный деятель искусств Украины Ринат Бекташев, уже знакомый казанскому зрителю. Среди его работ с консерваторскими коллективами — «Аршин мал алан» У. Гаджибекова и «Ходжа Насреттдин» Дж. Файзи.

Музыкальная комедия «Укрощение строптивой» готовилась в сжатые сроки: на подготовку полноценной четырехактной оперы у участников было всего три недели. Несмотря на это, спектакль прошел успешно — зрители были в восторге, а актеры удостоились продолжительных оваций.

«Ребята поднатужились и сделали невозможное. Раньше они учились только правильно петь, а тут еще приходилось много двигаться и даже иногда кувыркаться. Им было сложно, они сначала сопротивлялись, но потом вошли в ритм. Нелегко ставить оперу в таких условиях, есть много нюансов, но со временем мы привыкли», — рассказал Бекташев.

Артистам удалось исполнить свои роли непосредственно, без фальши. Публика особенно отметила игру актеров и их физическое взаимодействие. Зал искренне смеялся при каждой драке Люченцио и Гортензио в исполнении Динара Шарафетдинова и Абдула Разуева, словесной и не только перепалкам Петруччио и Катарины в исполнении Степана Круглова и Алсу Идрисовой. Не менее живо публика воспринимала и других ярких персонажей: Баптисту, Бианку и Грумио, их сыграли Виталий Кодяков, Нина Кравченко и Мустафа Алиев.

«Просто стоять сейчас — не комильфо. В эпоху интернета люди привыкли, что все движется, меняется. Статичность уже мало кого привлекает. Если раньше люди спокойно могли послушать четырехчасовую оперу, то сейчас полтора часа уже хватит с головой. Самое главное — чтобы было, что сказать, чтобы была эмоция и был импульс со стороны актеров, чтобы заразить тех, кто сидит в зале. У меня такой подход: как чувствую — так и ставлю. Вы его сегодня увидели», — отметил Бекташев.

И хоть постановка оперы была в концертной версии, коллективам консерватории удалось почти полностью воспроизвести всю масштабность театрального действа. Декорации, костюмы и реквизит выполняли свои функции по максимуму, а игра актеров не казалась скованной — наоборот, для постановки использовалось все пространство ГБКЗ. Артисты выходили на хоровые балконы, активно передвигались по залу и за его пределами, и использовали все место на сцене с умом.

«Это все совместные задумки, и это талант нашего режиссера, который видит все в красках, как художник. У нас маленькая семья, поэтому мы все делаем дружно и помогаем друг другу. Поэтому спектакль трепетный получается», — рассказала художественный руководитель оперной студии Альфия Заппарова.

На постановке присутствовали родственники Виссариона Шебалина, которые с восторгом отозвалась о работе консерваторских коллективов.

«Потрясающе, что все получилось. Это какой-то божий промысел. Чудесно, что звучит музыка в этот день и в таком шикарном исполнении. Нам очень понравилась постановка — создалось впечатление, что мы в театре. Вы доставили нам огромную радость. Спасибо большое всем!» — поделилась впечатлениями внучка композитора Мария Лебеденко.



