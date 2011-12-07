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Два молодых режиссера из Татарстане представят свои спектакли в Москве

15 сентября в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» покажут спектакль «Бал. Бесы» Казанского ТЮЗа, режиссер - Туфан Имамутдинов.

С 12 по 20 сентября в Москве состоится восьмой театральный фестиваль «Артмиграция», организованный Союзом театральных деятелей России. В его программу вошли лучшие работы молодых режиссеров со всей России. В их число жюри фестиваля включило и две постановки татарстанских театров, сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

Так, 15 сентября в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» покажут спектакль «Бал. Бесы» Казанского ТЮЗа, режиссер — Туфан Имамутдинов.

18 сентября московские театралы познакомятся со спектаклем «Барыня» по рассказу Ивана Тургенева «Му-Му». Постановку представит Буинский драматический театр, режиссер — Тимур Кулов. 

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