Татарстан представит на фестивале свою «Мозаику культур»

В предстоящую субботу, 5 сентября, в Казани состоится VI Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур», приуроченный ко Дню национального костюма, сообщает информационный центр Дома дружбы народов Республики Татарстан. Начало праздника в онлайн-формате — в 13.00, в офлайн-режиме — в 14.00. Место проведения — Старо-Татарская слобода.

Учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, в этом году фестиваль пройдет в двух форматах. В онлайн-режиме — в Резиденции креативных индустрий «Штаб», а вот вживую казанцы и гости города смогут познакомиться с программой феста на территории Старо-Татарской слободы. Например, во дворе дома купца Муллина будет работать выставка изделий народных промыслов и ремесел мастеров Татарстана и соседних регионов Поволжья. В мозаике культур будет и кулинарный мастер-класс. Посетители смогут увидеть из чего и как выпекается вкуснейшее удмуртское блюдо — перепечь.

В обширной программе фестиваля — показы мод, концерты музыкантов, представляющих народы Татарстана, прозвучит и этно-фолк.

Хедлайнерами концерта станут заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина и московская фолк-группа «Репа».