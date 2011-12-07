В столице РТ прошел «День национального костюма»

Они призвали жителей Казани участвовать в фестивале, нарядившись в национальные костюмы. Супруги показали пример — на праздновании Дня республики и города они были облачены в одежду городских татар начала 20-го века. Так в рамках «Печэн базары» впервые состоялась акция «Милли кием коне» («День национального костюма»).

Горожане прислушались к этой идее, и на фестивале было немало тех, кто пришел в национальных костюмах — в одежде, сшитой по моде прошлого века. А если кто-то хотел присоединиться к флешмобу уже во время праздника, то мог легко это сделать. На импровизированном Сенном базаре, который проходил в Казани два дня, можно было прикупить украшения, сумки, платья и блузки, платки, обувь ручной работы, украшенные национальным орнаментом, а также кулинарные изделия, в основном мастеров из Татарстана, но были дизайнеры из Башкортостана, Перми, Сочи, Москвы — всего 60 человек.

Фестиваль проходил в Казани два дня — 29 и 30 августа. Первый день мероприятие проводилось на площади перед театром им. Галиаскара Камала. Торговые палатки стройными рядами заполонили почти всю территорию. На второй день фестиваль продолжился на улице Марджани по соседству с недавно установленным памятником татарскому просветителю, ученому Шигабутдину Марджани.

Организатор фестиваля, председатель форума татарской молодежи Ленария Муслюмова так объяснила цель мероприятия:

— Наша задача — показать местную аутентичность гостям города, туристам. Фестиваль дает понять, насколько может быть красивой татарская городская культура, насколько вкусные татарские национальные блюда.

По задумке организаторов фестиваля этого года, на улице Марджани была воссоздана жизнь Старо-Татарской слободы 19-го века. По Сенному базару прогуливался городовой, торопились на занятия в мечеть шакирды, разносил газеты шустрый паренек, приценивались к товарам девушки в национальных платьях, а дородные горожанки в тенечке попивали из самоваров чай, заваренный на душистых травах.

В двориках старинных домов разыгрывались театральные миниатюры, в которых главными героями были казанцы 19-го века. На улице было навалено сено, у дома зажиточного купца стояла арба. Известный татарский богослов Шигабутдин Марджани вел научные беседы со своими соратниками.

Акция «Милли кием коне» («День национального костюма») пришлась по душе горожанам.

— Национальные костюмы народов Поволжья очень красивые, колоритные, и я каждый год в День республики и города выхожу праздновать в костюме городской татарки 19-го века, — рассказывает жительница Советского района Малика-ханум. — От бабушки остались архивные фото ее родителей, по которым я заказала себе платье, плюшевый жилет с вышивкой. А калфак купила по случаю на Сабантуе. Красивый образ неизменно вызывает восхищение у прохожих.

Мы заметили, что калфак — женский головной убор — популярен не только у татарок среднего и старшего возраста. Много девушек, молодых женщин выбрали для украшения этот предмет.

Студентка из Набережных Челнов Алия призналась, что национальный костюм — это ее увлечение. Вместе с подругами создает образы и прогуливается в нарядах на городских праздниках. Поэтому они с воодушевлением встретили эту идею — «День национального костюма»: «Хотим больше, ярче, шире!»

Организаторы акции поддержали тех, кто пришел на праздник в национальных костюмах, одарив их небольшими презентами. Корреспондент «Казанских ведомостей», пришедшая в национальном костюме, тоже получила мешочек сушеных трав для чая.

Идею поддержал и Президент республики Рустам Минниханов, и скорее всего, акция станет новой городской традицией.