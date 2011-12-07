Ностальгия с «Болгар радиосы»: путешествие во времени по волнам музыки

Название этого яркого шоу говорит само за себя. Организаторы концерта рассказали: началось все с того, что весной этого года популярные ди-джеи «Болгар радиосы» решили предаться трогательным воспоминаниям о своей молодости. Был придуман водевиль о тех днях, которые принято называть безмятежными. Апрельский концерт, в котором приняли участие самые яркие звезды татарской эстрады, имел большой успех, а слушатели «Болгар радиосы» постоянно интересовались, когда же последует продолжение.И вот вторая часть водевиля «Уткэннэр сагындыра» созрела – в эту субботу, 6 октября, в «Пирамиде» публику вновь будут радовать популярные исполнители, которые представят своё прочтение хитов, проверенных временем.Песни, которые знает и любит не одно поколение, прозвучат по-новому. И эта изюминка делает концерт под ностальгическим названием «Уткэннэр сагындыра» («Тоскуя о прошлом») особым. Люди старшего поколения смогут во время концерта предаться трогательным воспоминаниям о своей молодости. А молодежь получит удовольствие от выступления современных звезд и новых технических возможностей, которые придадут хитам прошлого особое звучание.Организаторы раскрыли секрет: принять участие в этом ярком действе изъявила желание целая россыпь «звезд» современной эстрады. Зрителей будут радовать Закир Шахбан, Сирина Зайнутдинова, Раяз Фасихов, Зайнаб Фархутдинова, Фердинанд Саляхов, Зухра Шарифуллина, Винера Ганеева, Зухра Сахабиева, Зульфия Мингазова, Филюс Кагиров, Асаф Валеев, Виталий Агапов, Лилия Хамитова, Зинира и Ризат Рамазановы и другие любимцы публики.Билеты на концерт «Болгар радиосы» пока еще можно приобрести в кассах «Пирамиды» и онлайн в сети. Не упустите последний шанс вскочить в уходящий вагон путешествия по времени!Напомним, «Уткэннэр сагындыра» (6+) пройдет 6 октября, начало в 18:00.РЕКЛАМА