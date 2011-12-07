Фестиваль «Балкыш» посвятили 75-летию Великой Победы

В этом году фестиваль посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР.

Вчера отборочный тур состоялся в Алексеевском районе, 11 марта фестиваль примет Арск, 12 марта - Кукмор, 18 марта - Буинск, 27 марта - Альметьевск, 2 апреля - Набережные Челны. В Казани фестиваль «Балкыш» («Сияние») пройдет 7 и 10 апреля.

Напомним, идея проведения фестиваля принадлежала Республиканскому совету общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ. Инициативу ветеранов поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Главная задача фестиваля - привлечь к участию в конкурсе как можно больше ветеранов, выявить самодеятельные таланты. И эта задача выполняется. Если в 2012 году в самом первом фестивале «Балкыш» («Сияние») приняли участие около 3,5 тыс. ветеранов, то в 2019 году их было более 20 тысяч.

Кстати, в Татарстане около 3 тыс. ансамблей народного творчества, в состав которых входят люди преклонного возраста, и более 300 вокальных ансамблей ветеранов.