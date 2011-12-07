В Казань съехались брейкеры со всего мира

По словам одного из организаторов фестиваля, участника казанской брейк-данс команды «Actionmancrew» Максима Каплича, уже восьмой год он радует любителей брейк-данса. Международный статус турнир приобрел еще два года назад, однако только сегодня хедлайнерами вечера стали как иностранные судьи, так и участники фестиваля.

Под бурные овации зрителей с показательным выступлением на паркет вышли «короли» брейк-данса - казанская команда «Actionmancrew». Сложные перестроения, акробатические и силовые трюки вызвали бурные эмоции у зрителей, публика ликовала от восторга. Зал взорвался от эмоций, на паркет вышли именитые брейкеры. И судейский состав впечатляет своим размахом, здесь b-boys (люди, которые танцуют брейк-данс) из Москвы, Симферополя, Самары, Ростова-на-Дону, Краснодара и других регионов России.

Хедлайнером турнира стал гость из Берлина, четырехкратный чемпион мира по силовым кручениям Марцио.

- До этого я был в Москве и Санкт- Петербурге. В Казани впервые, у вас невероятной красоты город. Брейкеров из России видно не вооруженным взглядом, их движения креативные. Для меня большая честь быть в составе судей, - говорит Марцио.

По итогам отборочных туров в финал соревнований прошли 48 лучших брейкеров со всего мира в возрасте от 8 до 50 лет. Открыла соревнования номинация «Breaking», где по два участника выходят в центр импровизированного круга и сражаются в танцевальном поединке. Каждый b-boy старается как можно ярче показать свое мастерство танца, сложные трюки вызывают волну восхищения у зрителей. Самой зрелищной номинацией стал «Powermove», где участники турнира выполнили множество наборов кручений на спине на большой скорости. Дух захватывает, когда танцоры вращаются, стоя на голове. В этой номинации отличился b-boy Shortyfingerz из Омской области.

Номинация «Stylenovators» потрясла необычностью и оригинальностью. Танцоры сражаются в поединке на гибкость. Дилетант посчитал бы этот танец дурачеством, но за непривычными движениями скрывается сложная техника.

- В брейк-дансе не бывает различий по половому признаку. Брейк всегда для души, это докажут наши очаровательные b-girls!- объявил очередную номинацию ведущий.

Одна из самых юных участниц фестиваля, 14-летняя Аделина Благодатских из Ижевска занимается брейк-дансом всего год, но за это время успела многого достичь. Например, она успешно прошла отборочную часть «COMBOnation 8», чему несказанно рада.

Жесткая борьба развернулась в номинации «Tricks», где танец состоит из сложных и красивых связок с фризами и акробатических элементов. Страсти накалились. На паркете появляется один из мощнейших брейкеров мирового уровня из Венесуэлы b-boy Стюарт. Его словно поглотила музыка и охватил полет фантазии. Танцор выполнил умопомрачительные танцевальные па и виртуозные движения. Потрясенные зрители вскакивали со своих мест.

Кульминацией турнира стало объявление результатов. В номинации «Breaking» одержал победу b-boy из Москвы GroovyJ, «Powermove»- b-boy DanyRock (г. Каменск- Шахтинский). Несомненным лидером в категории «Stylenovator» стал самый гибкий дуэт IOE (г. Ростов - на- Дону). Среди девушек пальму первенства одержала b-girl из Казани Kachelya. Как бы не был силен участник из Венесуэлы, первое место в номинации «Tricks» присудили брейкеру Kolobok (г.Артемовск).