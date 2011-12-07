За время карантина у Камаловского театра появилось много новых зрителей

— Большую часть сезона мы отработали, отработали неплохо. В 114-м сезоне было четыре премьеры, 253 мероприятия. Наши спектакли посетили более 104 тысяч зрителей. Недополученные доходы из-за двух месяцев вынужденного простоя — около 16 миллионов рублей. И еще мы недосчитались 24 тысяч зрителей. Но приобрели новых зрителей в интернет-пространстве. С 8 апреля театр провел около 5 тысяч показов своих спектаклей в интернете.

Записи спектаклей смотрели жители Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской областей, Чувашии, Финляндии, Германии, Бельгии, Турции. Причем 46,7 процента наших виртуальных зрителей — это те, кто раньше никогда не посещал Камаловский театр.

Благодаря руководству республики у нас появилось необходимое оборудование для организации показа видеозаписей наших спектаклей. Спасибо специалистам, которые каждый день, без выходных, обеспечивали эти трансляции. Спасибо переводчикам, которые делали титры на русском языке. А для нескольких спектаклей уже сделали титры и на английском языке. Мы будем продолжать эту работу, — рассказал директор театра Ильфир Якупов.

С 1 июня камаловцы в отпуске. Он продлится полтора месяца. В театре надеются, что за это время эпидемиологическая ситуация нормализуется и можно будет возобновить репетиции. В планах — работа над тремя новыми спектаклями.

— Мы предполагаем приступить к репетициям 15 июля. Но кто знает, что будет? Хочется верить, все будет в порядке. К счастью, все сотрудники театра живы-здоровы. А это самое главное, — отметил главный режиссер театра Фарид Бикчантаев. — Радует, что у нас появились новые виртуальные зрители. Возможно, многие из них захотят побывать на «живых» спектаклях.

— Фарид Рафкатович, а вы во время самоизоляции смотрели спектакли других театров?

— Смотрел, но не так много. Когда сидишь дома на диване и смотришь видеозапись спектакля — это совсем не то… Ощущения и восприятие — все другое. Да, спектакль можно перенести на экран, но для этого специально должна быть сделана его телевизионная версия. Например, есть прекрасные телевизионные версии спектаклей БДТ в постановке Георгия Александровича Товстоногова. Их можно пересматривать бесконечно.

— А вы довольны видеоверсиями спектаклей Камаловского театра?

— У нас действительно есть несколько спектаклей, которые хорошо отсняты. За них не стыдно. Но в большинстве случаев хотелось бы, чтобы качество видеоверсии соответствовало качеству спектакля. Все понимают, что потери при съемке театрального действия неизбежны, и они неимоверные.

Как пройдет адаптация театра к ограничениям, которые диктует пандемия? Как будут складываться отношения театра и зрителей в новых условиях? Своим мнением поделился Ильфир Якупов:

— Реакция зрителей на вводимые ограничения будет неоднозначная. Мы в театре можем все продезинфицировать и создать безопасную среду, но люди же не телепортируются на свои места в зрительном зале прямо из дома. До театра надо доехать, и многие едут на общественном транспорте, где большой риск подхватить инфекцию.

Зрители приходят к нам, чтобы отдохнуть. Но какой это отдых, если за ними будет бегать билетер и контролировать: «Не подходите близко! Не сидите рядом! Наденьте маску! Наденьте перчатки!»? Рассадка в шахматном порядке тоже проблему не решает. Как зрители будут проходить к своему месту? Если сначала запускать одних, потом других, опять столкнешься с негативом. Настроения в такой стрессовой ситуации не будет никакого. У человека возникнет вопрос: «А зачем я сюда вообще пришел — чтобы вот так волноваться, переживать за свое здоровье?» Тут есть много вопросов — и психологических, и организационных. Думаю, что театры смогут начать нормально работать только после полного снятия ограничений.