В Казани в фестивале тюркских народов «Науруз» примут участие 28 театров

В Казани в XV Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз» примут участие 28 театров из разных стран.

По словам главы Минкультуры РТ Ирады Аюповой, проведение фестиваля является возможностью «обратиться к нашим корням».

«Это поиск общих принципов, ценностей, которые будут актуальны для всего театрального сообщества тюркских народов», — сказала она.

Свои театры будут представлять артисты из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, а также из национальных республик России. Для этого в Казани с 6 по 11 июня будут доступны шесть площадок: Большой и Малый залы театра Камала и театра кукол «Экият», театр Тинчурина и театр Кариева, а также набережная озера Кабан.

Международный фестиваль реализуется в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди».