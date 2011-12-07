В театре Камала состоится казанская премьера кукольного спектакля Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин»

В театре имени Камала состоится казанская премьера кукольной постановки Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин». Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в театре.

Кинорежиссёр и сценарист с мировым именем выпустил первую кукольную постановку на сцене Театра Наций в Москве. Спектакль стал дебютным в этом жанре и в репертуаре театра.

Постановка пройдёт в эстетике старого черно-белого кино, отсылающей к советской картине «Насреддин в Бухаре» 1943 года, на сцене появятся улочки средневекового азиатского города, пестрый восточный базар и дворец эмира Тимура (Тамерлана).

Главный герой постановки — фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин — сказочный обманщик и плут, любимый с детства самим Бекмамбетовым.

«Я очень много лет мечтал рассказать историю этого персонажа, талантливого и парадоксального, который все переворачивает с ног на голову», — рассказал режиссёр.

«Мы создали образ легендарного трикстера восточной цивилизации, и у нас вышла пьеса о свободе, любви и правах человека, в общем, о проблемах и чаяниях всех времен вплоть до сегодняшнего дня», — добавил он

Рассказ о Ходже Насреддине ведётся от имени осла. Он — главный романтик и мыслитель, который помогает своему хозяину вернуть невесту из гарема Тамерлана, влюбляется в кобылицу и ведет философские разговоры с надоедливой мухой. Сделать из ишака человека — последнее желание Насреддина и, похоже, самое реалистичное, ведь отыскать человеческое в людях у Ходжи так и не получилось.

«С возрастом начинаешь понимать весь трагизм историй Насреддина — умного героя среди глупых и жадных людей», — признается Тимур Бекмамбетов.

Все персонажи спектакля оживают благодаря актерам Максиму Кустову, Евгению Шавкунову, Екатерине Малетиной, Ренату Шаймарданову из Театра кукол имени Образцова и Александру и Наталье Третьяк из Московского областного театра кукол.