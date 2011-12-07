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Казанский рэп, чувашский джаз и самодельное техно: в Казани пройдет Tat Cult Fest

Главной темой этого года станет родной язык.

Стены Казанского Кремля примут ежегодный фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest. Локациями концертов станут: Пушечный двор, Тайницкая башня и нововведенная секретная площадка, которая станет пристанищем для электронной музыки и уникальных визуальных представлений.

«В этом году мы постарались сделать акцент на общности культуры всех народов, а также совместить крупных и мелких музыкальных деятелей, а также совершенно непохожих друг на друга творцов со всех уголков России и Татарстана», — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Посетителей фестиваля ждет масштабная программа: Камерный хор Миляуши Таминдаровой, группа «Аигел», рэперы из Казани — Усал и К-ру, джазовый квинтет из Чувашии, немецко-турецкий коллектив, играющий в стиле психоделик-рок — «Электро Хафиз», самодельные композиции в стилях фанк и техно в исполнении Гвидо Мебиуса и тд.

«Это событие и раньше соединяло в себе все самое лучшее из разных видов культурной деятельности, но в этот раз мы решили еще больше внимания уделить общению с посетителями», — рассказал один из организаторов Tat Cult Fest Адель Таккезе.

Кроме того, фестиваль включает особые образовательные программы, а в одной из них будет участвовать университет ИТМО. Гости фестиваля смогут поучаствовать в создании особых шрифтов, послушать лекции об истории татарского языка, а также объединиться с самыми разными художниками и попробовать свои силы в живописи и других видах искусства.


КВ
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