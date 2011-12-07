«Добрая Казань» вышла на федеральный уровень

«Добрая волна» второй год проводится мэрией Казани и Академией популярной музыки Игоря Крутого при поддержке правительства РТ и Фонда президентских грантов. Это площадка для совместного творчества всех детей вне зависимости от ограничений их физического здоровья: в фестивале участвуют воспитанники детских домов, дети, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных и малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья и другие.В Казани на прошлой неделе прошел III всероссийский форум «Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов». В нем приняли участие руководители некоммерческих организаций и благотворительных фондов со всей страны. На форуме обсуждались пути развития деятельности НКО и обменивались опытом. Финальным аккордом стал концерт лауреатов фестиваля детского творчества «Добрая волна» и звезд российской эстрады.Подводя итоги этих мероприятий на вчерашнем аппаратном совещании, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что многие городские инициативы, появившиеся в рамках проекта «Добрая Казань», будут тиражироваться в других городах России. Все - начиная от руководства страны и заканчивая участниками - дали высокую оценку организации, проведению форума и фестиваля. Впервые участникам фестиваля «Добрая волна» свое приветствие адресовал Президент РФ Владимир Путин.Ильсур Метшин подчеркнул, что проведение фестиваля во многом стало возможным благодаря поддержке Президента России и президентскому гранту. В этом году количество участников было выше ожидаемого. Приехали одаренные дети из Поволжья, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Севастополя и других городов.По словам генерального продюсера фестиваля «Добрая волна» Игоря Крутого, планируется, что в следующем году его география еще больше расширится, вырастет количество участников. Победители и участники фестиваля не останутся без внимания и в дальнейшем. Поскольку в городах, где прошли отборочные туры, открыты филиалы Академии популярной музыки Игоря Крутого, у ребят есть возможность развивать свой талант. Генеральный директор академии Стелла Хачанянц заявила, что они продолжают сотрудничать с ребятами. Так, обладатель Гран-при фестиваля из Казани будет готовиться к национальному отборочному туру детского «Евровидения». Есть те, кого в будущем году пригласят на парад в Москве, кому-то оказывается помощь в лечении и реабилитации, сообщается на сайте мэрии.Звезда российской эстрады Филипп Киркоров, который выступал на гала-концерте «Доброй волны», поблагодарил Ильсура Метшина и Игоря Крутого за этот проект. - Пройдут годы, и станет ясно, что зерно, посеянное здесь, выросло в красивый сад талантливых детей, которые, став взрослыми, дадут дорогу молодым, таким же, какими они были в свое время, - сказал Филипп Киркоров. Сам король российской эстрады взял негласное шефство над двумя юными артистами из Краснодара.Еще одна звездная участница, посол фестиваля Юлианна Караулова уверена, что «Добрая волна» уже становится брендом. Певица призналась, что для нее огромная честь быть послом фестиваля. - Такие мероприятия - консолидация огромного количества людей, детей, важных и нужных, ранимых, талантливых - разных, - отметила она. - Здорово, что у них есть возможность общаться друг с другом, здорово, что развивается культура благотворительности, здорово, что на этом фестивале они найдут себе новых друзей, с которыми будут общаться, творить. И, возможно, это общение и дружба в будущем выльются в классные творческие проекты.