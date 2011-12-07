В галерее «Хазинэ» откроется выставка современных художников и традиционного искусства Якутии

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 8 июня откроется выставка «От Олонхо к пространству творчества» из собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия).

Представлены на выставке будут графика и живопись современных якутских художников, а также традиционное декоративно-прикладное искусство.

Республика Саха, один из центров Сибири и Дальнего Востока, всегда отличалась самобытностью искусства. Выставка «От Олонхо к пространству творчества» показывает ключевые символы традиционной культуры, которые оказывают большое влияние на современных художников. Они часто обращаются к мифологии и фольклору своего народа, эпосу Олонхо.

Особенностью выставки станет то, что в неё включены костюмы к фильму «Тыгын Дархан». Реконструкция якутской традиционной одежды сочетает в себе мех, сукно, ровдугу, кожу, жаккардовый шелк. Костюмы украшены орнаментальными вставками и бисерным шитьём, металлическими украшениями и подвесками.

Экспозиция будет приурочена ко Дням Якутии в Татарстане. Продлится её работа до 8 июня.