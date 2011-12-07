Мировая премьера казанского фильма «Кахексия» состоялась в Голливуде

Hollywood blood horror festival, Los Angeles, CA. Это фестиваль малобюджетного, независимого кино. И «Кахексия» выиграла в самой сложной категории - Полнометражный фильм!

С лета 2021 года Казанская киностудия «Freemotionstudio» активно занялась прокатной судьбой своего второго полнометражного фильма «Кахексия». Фильм вошёл в программы российских и международных кинофестивалей. Среди них Российский Международный кинофестиваль остросюжетного кино и фильмов ужасов «Капля»; Международного молодёжного фестиваля Skey-cinema.

Также фильм «Кахексия» включен в программу «Казанские премьеры» в рамках проведения XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который состоится в Казани с 5 по 10 сентября 2021 года.

30 мая 2021 года состоялся закрытый показ фильма «Кахексия» в кинотеатре КДК им. В. Ленина, где команда собрала 50 тысяч рублей для получения прокатного удостоверения.

Сейчас на первом месте стоит фестивальная судьба фильма, а как только будет оформлено прокатное удостоверение - отправится в прокат.