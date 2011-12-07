Сладковский, Тукай и Наджми: в Москве пройдут Дни культуры Татарстана

Ежегодные празднования Дней культуры Татарстана в Москве состоятся 14,15 и 18 августа. Эти события являются важной частью культурного сотрудничества двух регионов, берущее свое начало с 2010 года.

На этот год, в связи с пандемией, организаторами фестиваля было принято решение сократить количество мероприятий – вместо стандартных семи дней будет всего три. Кроме того, в концертные залы вход будет осуществляться только по приглашению, а количество мест сократится на 70%.

14 числа пройдет традиционное возложение цветов к памятнику Габдуллы Тукая на улице Новокузнецкой.

Затем состоится открытие выставки, посвященной 120-летию писателю и поэтому Кави Наджми, а также его писательнице-жене Сарвар Адгамовой. Пройдет это событие в Татарском культурном центре.

А завершит день поэтическая программа «Любовь», в которой примет участие поэтесса Эльмира Җәлилова, заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина и композитор Миляуша Хайруллина. Режиссером выступит Гульчачак Шайхутдинова.

15 августа в Татарском культурном центре гостей ожидает демонстрация кинокартин, в которой примут участие их создатели. Более полную информацию об этом событии организаторы раскроют чуть позже.

А в последний день в Московском Доме музыки пройдет большой концерт с участием артистов из Татарстана. Среди них: ГСО РТ под руководством Сладковского В нем примут участие Государственный симфонический оркестр РТ, хор Государственного ансамбля песни и танца РТ, а также заслуженные артистки Татарстана Альбина Шагимуратова, Дина Гарипова и многие другие.