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Минниханов оценил деятельность активистов Русского национально-культурного объединения РТ

Встреча прошла в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с активистами Русского национально-культурного объединения республики. 

Встреча прошла в Культурном центре имени А. С. Пушкина. Там Минниханов осмотрел этнографическую выставку «Русский народный костюм Казанского Поволжья», а также узнал о мероприятиях, которые проводятся в центре.

Президент РТ отметил, что на подобных встречах поднимаются важные вопросы, а работа культурного объединения органично сочетает современные подходы и следование традициям. Также Минниханов оценил деятельность этнографической студии «Оберег». В этом ей исполняется 30 лет со дня основания.

Всю неделю, с 1 по 6 июня, в Татарстане проходят мероприятия, посвященные 222-летию со дня рождения Александра Пушкина и празднованию Международного дня русского языка.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Александру Пушкину.

 

 

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