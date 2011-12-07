Минниханов оценил деятельность активистов Русского национально-культурного объединения РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с активистами Русского национально-культурного объединения республики.

Встреча прошла в Культурном центре имени А. С. Пушкина. Там Минниханов осмотрел этнографическую выставку «Русский народный костюм Казанского Поволжья», а также узнал о мероприятиях, которые проводятся в центре.

Президент РТ отметил, что на подобных встречах поднимаются важные вопросы, а работа культурного объединения органично сочетает современные подходы и следование традициям. Также Минниханов оценил деятельность этнографической студии «Оберег». В этом ей исполняется 30 лет со дня основания.

Всю неделю, с 1 по 6 июня, в Татарстане проходят мероприятия, посвященные 222-летию со дня рождения Александра Пушкина и празднованию Международного дня русского языка.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Александру Пушкину.