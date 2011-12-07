Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Александра Пушкина

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику русского поэта Александра Пушкина.
Почтить память знаменитого писателя прибыли также руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. Вслед за ними на церемонию возложения цветов пришли министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и министр культуры РТ Ирада Аюпова.
Всю неделю, с 1 по 6 июня, в Татарстане проходят мероприятия, посвященные 222-летию со дня рождения Александра Пушкина и празднованию Международного дня русского языка.