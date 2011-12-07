В День России в Свияжске пройдёт концерт «Музыка веры»

В День России, 12 июня на острове-граде Свияжске состоится концерт «Музыка веры», сообщается пресс-служба Государственного большого концертного зала имени С. Сайдашева. Начнётся концерт в 11.00 в соборе иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

В программе — Государственного камерного хора РТ под руководством заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой; Камерного хора «Преображение» под руководством Николая Беляева и Хора Благовещенского кафедрального собора под управлением регента Марины Литвиненко. Вход свободный.

А в 10.00 в Музее истории Свияжска для всех желающих прозвучит камерная музыка в исполнении Государственного струнного квартета Татарстана.

Фестиваль духовной музыки «Музыка веры» — «Иман моны» впервые прошёл в 2012 году для возрождения и популяризации духовной музыкальной культуры. Он традиционно проводится в мае и июне Министерством культуры РТ и Государственным большим концертным залом имени Салиха Сайдашева.