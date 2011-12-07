В Казани прошла первая в Татарстане «Профессиональная мастерская» для будущих гримёров и декораторов театров

В Доме актера им. Марселя Салимжанова прошла «Профессиональная мастерская» для художников, гримеров, технологов по костюму, декораторов, бутафоров и постижеров. Организаторами выступили Союз театральных деятелей РТ при поддержке Союза театральных деятелей России. Мастер-классы провели Московские преподаватели — Ольга Казак, Евгения Остроумова и Олег Кочуков.

Программу занятий художников-технологов по костюму вела гендиректор Центра рекламы и дизайна OV 27, руководитель творческой мастерской и автор проекта «Поволжские сезоны Александра Васильева» Ольга Казак.

«Эта должность в театрах может называться по-разному, но смысл работы заключается в том, что нужно понять идею художника, а потом помочь цехам, перейти от эскиза к уже реальному костюму, иногда даже собственноручно что-то вышивая», — рассказала Казак.

На трехдневных занятиях участники изучали разные виды костюмов, но самым запоминающимся оказался современный костюм.

«Первый день у нас был очень насыщенный, мы смотрели инновационный костюм — изучали высшую планку в современном костюме не только в области театра, но и моды. В театр часто приходят идеи из промышленности или мира моды, начинают использоваться новые технологии, потому что все между собой взаимосвязано», — добавила она.

Завершились занятия круглым столом «Профессиональные открытия и находки», на котором участники получили возможность поделиться решениями интересных и необычных задач из своей практики.

Педагог также отметила высокий уровень организации мероприятия. «У нас было все необходимое, чтобы провести занятия так, как требуется. Мы все остались очень довольны. Ценность таких мастер-классов заключается еще и в том, что юные профессионалы знакомятся друг с другом и обмениваются опытом. Вот я уеду, а они продолжат работать», — подчеркнула Казак.

Вторым блоком «Мастерской» стал грим. Мастер-классы провела Евгения Остроумова — художник-гример, преподаватель театрального грима Московского Театрального художественно-технического колледжа.

«Три дня — это совсем немного времени. Темы наших занятий выбирались так, чтобы было интересно и только выпустившимся юным мастерам, и тем, кто уже какое-то время работает в театре», — рассказала педагог.

По словам Остроумовой, в отличии от бутафорских занятий, каких-то новых материалов они не привезли, но сделали акцент теоретической и практической работе, а также организовали небольшой «выпускной экзамен» по итогам занятий.

«Грим — это не желание гримера, это только часть работы. В театральном процессе участвует большое количество людей, и все они совместными усилиями должны выбирать грим. Потому что те материалы, которые выбирает сам гример, могут просто не работать на сцене», — подчеркнула Остроумова.

На итоговой демонстрации участники показали свои работы на различные тематики. Поскольку такого большого количества актеров найти не удалось, моделями выступили другие студенты и работники Дома актера.

«Я считаю, что все прекрасно справились. Очень рада, что многие студенты поделились с нами своими творческими работами. Это очень положительный опыт. У нас было много тем, но, думаю, что цирковая тема и балетный грим получились особенно удачно», — поделилась Остроумова.

А самыми богатыми на нововведения стали мастер-классы по бутафорскому искусству Олега Кочукова — заведующего художественными мастерскими электротеатра «Станиславский». Также на его счету управление бутафорскими цехами Цирка братьев Запашных и братьев Сафроновых.

Главной темой занятий стали новые материалы и способы их обработки. «Все эти материалы пришли в театр не так давно, они пока малоизвестны и не все умеют их использовать. Мы очень хотели бы научить местных бутафоров пользоваться этим замечательным инструментом», — рассказал он.

Одним из первых участникам был представлен пенополиэтилен. По словам Кочува, материал отличается легкостью и удобством обработки, что позволяет экономить кучу времени. В основном он используется в качестве утеплителя в строительстве и чуть реже — в спортивных матах. «ППЭ дает на многие задачи очень удобные и хорошие решения», — подчеркнул Кочуков.

Из других интересных занятий можно отметить мастер-классы по термообработке синтетических тканей и термопластика ПЭТ.

«Из ПЭТ мы делали маски — нагревали его феном и лепили, а глаза делали кухонными принадлежностями — ложками или обычным домашним половником», — рассказал Олег Кочуков.

«Мы привезли сюда три вида тканей и их примере рассказали, как ткань при нагревании себя ведет и что с ней можно делать. Синтетика плавится, давая причудливые формы и образуя эффекты каких-то старых фактур. Можно, например, сделать имитацию кожи змеи или дракона», — добавил он.

Преподаватель также отметил, что участники не сразу приняли новые материалы: «Сначала ругались, что ничего не понятно, но сейчас все уже оживленно пилят, красят и наделали много образцов. С первого занятия у них загорелись глаза»

Готовые работы и образцы материалов участники мастер-классов доставят в свои театры с целью продемонстрировать их преимущества и включить в работу.

«Нам безумно понравилось учиться у Олега Викторовича, он — настоящий профессионал и много нам дал за эти дни. Надеемся, что в будущем будет еще больше подобных занятий. Мы обязательно присмотримся к новым материалам и постараемся использовать их дальше в работе», — поделился участник мастер-класса с третьего курса Казанского театрального училища.