La Primavera запишет сюиту из балета «Шурале»

Грант на запись «Большой сюиты» из балета Фарида Яруллина «Шурале» Казанскому камерному оркестру La Primavera выделил благотворительный фонд ПАО «Татнефть». Музыканты оркестра под управлением Рустема Абязова планируют записать в студии сюиту и издать ее на флеш-картах тиражом 500 экземпляров, сообщила пресс-служба оркестра.

«До сих пор существует единственная запись отдельных фрагментов из балета „Шурале“ — на грампластинках фирмы „Мелодия“. Она была сделана в 1970 году оркестром Большого театра под управлением Фуата Мансурова. Между тем, эта музыка заслуживает того, чтобы быть доступной и профессионалам, и любителям», — поделился художественный руководитель и главный дирижер оркестра La Primavera Рустем Абязов.

Напомним, что Большая сюита прозвучала в программе VII «Абязов-фестиваля», на котором состоялась совместная с театром «Экият» премьера музыкального спектакля «Новая фантазия SHURALE». Партитуру для камерного оркестра впервые аранжировал Рустем Абязов. Ранее он же сделал концертную редакцию Большой сюиты для симфонического оркестра.

«Балет „Шурале“ — на мой взгляд, одно из самых ярких явлений в музыкальной культуре татарского народа. После гибели на фронте Фарида Яруллина мы потеряли гениального композитора. Его творчество заслуживает бережного отношения», — добавил Абязов.

В пресс-службе отметили, что хоть непосредственно запись сюиты произошла в июне, на данный момент обработкой музыки еще занимаются звукорежиссеры. Флеш-карта поступит в детские музыкальные школы, колледжи и вузы Татарстана, будет передана в фонд ГТРК «Татарстан» и ТНВ, цифровой вариант записи будет размещен на сайте оркестра. Также на сайте будет размещена партитура «Большой сюиты» с открытым бесплатным доступом.

Кроме того, оркестр La Primavera анонсировал концерты-презентации в Казани и Альметьевске с онлайн-трансляциями в социальных сетях. Казанский концерт-презентация состоится 12 ноября, в программе примет участие поэтесса Альбина Абсалямова.