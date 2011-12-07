В казанском Музее Горького и Шаляпина открылась выставка, посвященная лагерному жаргону

В Музее Горького и Шаляпина открылась экспозиция, повествующая о лагерном жаргоне, — «Язык [не] свободы».

Уголовный жаргон в России берет свое начало с царской каторги, но массовое распространение он получил из-за ГУЛАГа — системы исправительно-трудовых лагерей, существовавшей в СССР. С 1930 по 1956 год через лагеря, колонии и тюрьмы прошли около 20 миллионов человек. И там осужденные по политическим мотивам существовали с уголовниками, которые как раз и говорили на жаргоне, а выйдя на свободу использовали эту речь и ыв обычной жизни.

«Некоторые из них со временем стали нормой разговорного русского языка. Так в нашей речи оказались слова „тусовка“, „вкалывать“, „шарашка“, „кемарить“ и многие другие», — говорит директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

В основу экспозиции лег словарь лагерной лексики, составленный бывшим узником ГУЛАГа и журналистом Леонидом Городиным. Работа Городина получила высокую оценку лингвистов и филологов, но издания ее автор так и не дождался, уйдя из жизни в 1994 году. В 2021 году словарь был издан Музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти в авторской редакции.

Отсидевший в лагерях и пробывший в ссылках почти 30 лет, Городин около 20 лет работал над словарем, который ему понадобился после написания серии рассказов о лагерной жизни, так как читатели не всегда понимали слова, использованные там. «Так как в этих рассказах употреблялось много лагерных слов, не всегда понятных читателю, составил небольшой словарь. Так началась моя лексикографическая работа, растянувшаяся на два десятилетия, наполнившая смыслом всю жизнь», — писал Городин.

Также в экспозиции будут представлены личные вещи, предметы быта и орудия труда заключенных из фондов Музея истории ГУЛАГа, а также машинописная версия словаря Леонида Городина 1960-х годов.

Продлится работа выставки в Казани до 12 сентября.



