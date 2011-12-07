Чорооны и хомусы: в Национальном музее откроется выставка изделий мастеров Якутии

В Национальном музее Татарстана 8 июня откроется выставка «Уус уонна Иис: декоративно-прикладное искусство народов Якутии». Об этом сообщают в главном музее республике.

Экспозиция откроется в Дни Республики Саха (Якутия) в Татарстан. Начало в 16.00.

Посетители ее смогут увидеть старинные изделия из дерева, серебра, бивней мамонта, меха и работы современных мастеров — хомус (или варган — струнный инструмент), якутские ножи, изделия из кости и другие. Центральное место выставки будет посвящено якутскому традиционному празднику Ысыах — дню летнего солнцестояния.

В частности, на экспозиции покажут символы якутской культуры чорооны — национальные сосуды для кумыса, представляющие из себя кубок на одной или трёх ножках, украшенный национальными орнаментами. Также можно будет посмотреть традиционные наряды коренных народов Якутии, серебряные женские и мужские украшения 19-20 вв., праздничную упряжь для верховых коней.

Экспонаты выставки — из фондов Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского и якутской коллекции выдающегося тюрколога Николая Катанова из собрания Нацмузея Татарстана.

Выставка будет доступна только 3 дня — до 11 июня.