Мастер-классы, встречи с писателями и литературный квест: как прошёл «Книга-фест — 2021» в Казани

В этом году, организаторы подготовили для гостей множество мастер классов, встречу с писателями, критиками и учёными, литературные квесты, фотовыставки «Нескучно о науке» и в «Мире слов», а также большую ярмарку книг, где гостям предложили приобрести новинки от известных и начинающих писателей.

Шатры с книгами наполняли буквально весь сад. Вот, например, Захарова Галина, выстовила книги, которые написаны студентами ГИУ:

— Мы представили книги нашего издательства «Познание» от Казанского инновационного университета имени Виталия Гайнулловича Тимирясова. У нас много факультетов, поэтому есть издания по психологии, кулинарные книги и сказки.

Гости феста смогли насладиться концертной программой, где принимали участие молодые поэты и музыканты не только из Татарстана, но и со всей России.

После выдающегося сольного выступления джазмена, ведущие пригласили на сцену начальника Управления культуры исполкома г. Казани — Азата Абзалова, который поделился своими впечатлениями мероприятии:

— Я очень рад, что в этом году у нас получается заниматься творчеством и литературно-музыкальными встречами именно в таком очном режиме. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем встречаться на таких площадках.

Специально для жителей и гостей города был приглашён известный российский литературный критик и журналист — Константинт Мильчин, который подробно рассказал о «писательском буме» и продвижении романов молодых российских авторов. Также критик поделился свежими романами от таких писателей, как Александр Пелевин, Вера Богданова, Алексей Поляринов и Мршавко Штапич.

Один из участников фестиваля Тимур Сираев — создатель организации рок-школы «The road» рассказал о важности фестиваля:

— В нашем мире очень много безграмотности, и мы встречаемся с ней всё чаще. Я считаю, что такие мероприятия как «Книга-фест — 2021» как раз помогают решить эту проблему и это круто.

Что касается поэзии, то Ятманова Анна, участница фестиваля, радует публику своим творчеством вот уже 5 лет. В этот раз, она читала о любви, космосе и природе.

Юных талантов было много. Множество музыкальных направлений от джаза до рока и новые жанры поэзии, такие как «Литературный стендап» заставили зрителей мероприятия приобщиться к прекрасному. Фестиваль завершился в 19:00, но гости ещё могли после концерта зайти в передвижную библиотеку «Библиобус» и почитать свои любимые книги под открытым небом.

Автор: Виктория Козырева