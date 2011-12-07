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Выставка ART in motion пройдет в Казани с 1 по 18 июля

Мероприятие состоится в Мультимедийном парке «Россия – моя история».

С 1 июля по 18 июля 2021 года в Мультимедийном парке «Россия – моя история», Павильон № 1, проходит выставка ART in motion.

В 26 залах мультимедийного парка «Россия – моя история» будут представлены более 100 знаменитых картин, которые благодаря сочетанию современных технологий и инструментов, звука и света превращены в короткие анимационные шедевры.

Напомним, что первый раз выставка состоялась в марте 2021 года, ее посетили более 10 000 человек.

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