Бьет – значит любит? В Казани открылась выставка о зависимых отношениях

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ состоялось открытие выставки «Молчание» Катерины Конюховой. Это один из самых серьезных проектов в карьере художницы, обращающий внимание посетителей на социальные проблемы.

Катерина Конюхова родом из Казани. В 2008 году она закончила КГАСУ по специальности «архитектура», но вскоре поняла, что хотела бы заниматься все-таки живописью. Сначала она работала в стиле геометрического абстракционизма, особенно ей нравились окружности, а потом ушла в сторону абстрактного минимализма, подкрепленного ее собственными убеждениями. В ее творческом портфолио уже более 15 групповых выставок в разных городах России, а также пять персональных.

По ее словам, выставка «Молчание», посвящена социальным проблемам, о которых не принято говорить вслух. В своих работах Конюхова затрагивает темы зависимых отношений, нарушения личных границ, домашнего насилия, потребительского отношения к красоте и запрета на свободу распоряжаться собственным телом. «У кого в России не было такого опыта по хотя бы одному из этих пунктов. Почти все люди с этим сталкиваются. Я надеюсь, что каждый найдет на этой выставке что-то свое. Мне хочется привлечь внимание к этим проблемам, чтобы люди начали говорить о них», — поделилась художница.

Важную частью экспозиции занимает картина «Из дома в дом», повествующая о приватности в жизни семей. Главным композиционным элементом стала красная нить, связывающая дома. «У нас не принято отпускать молодежь. Молодые люди упускают возможность познать себя, пожив некоторое время отдельно. Покидая родительский дом, человек попадает в новую среду с уже установленными правилами, а „кровная“ связывает эти два мира», — рассказала Конюхова.

Самой яркой частью выставки можно смело назвать серию картин «Дома разрешается», посвященную теме домашнего насилия. «Во время карантина участились случаи домашнего насилия из-за того, что люди находятся в замкнутом пространстве и им некуда выплескивать агрессию, кроме как на близких. Мы этого не видим, мы видим идеальные домики, и мы не видим, что за стенами происходит. И мы видим только финальную точку, что произошло что-то ужасное», — отметила художница.

Полотно «Холст, масло, карандаш» было написано всего за два дня до открытия выставки. «Это моя последняя работа — небольшая рефлексия всего проделанного пути. Я много разговаривала с людьми, которые утверждают, что подобных проблем вовсе не существует. И это нормально, и каждый из них по-своему прав. „Холст, масло, карандаш“ — крест, за которым каждый прячется настолько, насколько сам этого хочет. Кто-то открыто принимает существования проблемы, а кто-то — просто прячет голову в песок», — подчеркнула Екатерина.

Название всему проекту дала группа керамических статуй, созданных группой художниц из Казани, Самары и Москвы — Анастасии Морозовой, Дины Терентьевой, Татьяны Силантьевой и Аллы Медовой.

По словам Анастасии Морозовой, девушки объединились для еще два года назад с целью создать скульптуры для одной из керамических выставок в Москве. Теперь они решили привезти статуи в Казань. Работа происходила удаленно, но в едином стиле. Скульптуры выполнены из керамики, стилизованной под камень, а сверху покрыты глазурными напылением, похожим на вулканическую пену.

«У истуканов есть глаза, но нет рта — вот символ безмолвия, невысказанных слов, которые словно вытекли из них и застыли. Интересно, что первыми на них обращают внимание именно дети: они сразу понимают, что это люди и удивляются, почему у них нет рта. Мы решили поставить статуи на основание из земли. Так мы хотим показать, что они словно выросли из почвы, и, может быть, копни глубже — будут заметные корни», — рассказала Морозова.

Еще один соавтор проекта — музыкант-мультиинструменталист и саунд-дизайнер Закария Туктаров. Его звуковой ряд сопровождает видео-арт, созданный при поддержке программы развития креативных индустрий RE’ACTOR. Специально для этой выставки было создано видео, на котором группа молодых людей молчит на берегу реки. Кадры демонстрируются в специально отведенной комнате со стульями, в которой каждый посетитель может присоединиться к всеобщему молчанию, прежде чем вернуться к лицезрению картин и скульптур.

Выставка продлится до 6 сентября.