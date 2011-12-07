На этой неделе в Казани пройдет премьера спектакля-перфоманса на открытом воздухе «О чем поют деревья». Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

«Еще одним ярким событием в нашем городе станет показ уличного спектакля-перфоманса, основанного на сказках народов Поволжья — „О чем поют деревья“. Спектакль поставлен на основе обрядов и народных песен, состоит из 4 фольклорных сказок. Премьера состоится 11 августа в 18:30 в парке имени Горького, еще 2 спектакля пройдут 12 и 13 августа в это же время», — рассказал Абзалов.

Режиссером выступил бурятский постановщик Сойжин Жамбалова. По среди большого поля в парке развернется зеркальная река, а на берегах разместятся 4 дома, в каждом из которых живет целый мир народных обрядов и сказок.

Премьера спектакля пройдет в рамках Года родных языков и народного единства.