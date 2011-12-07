«Наши архивы и библиотека будут работать вместе»: в Казанском Кремле открылась выставка якутского искусства

В рамках Дней Якутии в Национальной художественной галерее «Хазинэ» состоялось открытие выставки «От Олонхо к пространству творчества» из собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия), на которой посетители смогут увидеть графику и живопись современных якутских художников, а также традиционное декоративно-прикладное искусство.

В современном искусстве Якутии идет активное художественное осмысление материального и духовного наследия своего народа. Художники обращаются к мифологии, фольклору, эпосу Олонхо, интерпретируя сюжеты и образы национальной культуре.

Хоть выставка и небольшая, но уникальна представленными экспонатами. Среди 80 ярчайших экземпляров можно встретить фигурки декоративно-прикладного направления, сделанные из кости мамонта, различных металлов и дерева, гобелены из конского волоса, созданные на основе традиций народов севера, обрядовые маски и яркие, причудливые картины современных художников Якутии - М. Лукиной, А. Чикачева, Г. Окоемовой, И. Корякина и многих других.

Особенно выделялись на фоне остальных экспонатов детально проработанные костюмы к фильму «Тыгын Дархан», который совсем недавно открыл Дни Якутского кино в кинотеатре «Мир». Для картины было изготовлено более 300 уникальных костюмов, четыре из них выставляются в галерее. Наряды сочетают в себе разные по фактуре и цвету материалы: мех, сукно, ровдуга, кожа, жаккардовый шелк, а украшены она орнаментальными вставками, из бисера, металлическими украшениями и подвесками.

Открылась выставка музыкальным выступлением этно-группы «Аярхан»

Со вступительным словом выступил министр культуры и духовного развития Якутии, во время которого рассказал о планах на сотрудничество с Татарстаном в сфере культуры.

«Наши регионы как национальные субъекты Российской Федерации всегда сверяют свои карты, свои юбилеи, достижения, свои решения, которые принимают, когда страна шагает вперед. Мы приехали для будущих поколений, чтобы показать направление, куда идти — чтобы сохранить те традиции и ту красоту, которая есть в этом мире: другого такого народа нет. Мы уже в проекте соглашение подписали: и цирк, и библиотека, и наши архивы будут работать вместе», - поделился Юрий Куприянов.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова рассказала о схожести двух регионов. «У Якутии и Татарстана много общего. В первую очередь, у нас общие корни: мы одна языковая группа. А самое главное — у нас абсолютная синергия в определении культурных приоритетов и культурной политики наших регионов. Мы являемся ответственными не только за обеспечение комфортной доступной культурной среды на наших территориях, но еще и несем ответственность за сохранение наших национальных культуры»

Также Аюпова отметила, что тому вниманию, которое в Республике Саха уделяется поддержке национального профессионального искусства (кинематография, театре, цирке), стоит поучиться. Дни культуры Якутии в Татарстане, подчеркнула она, не отчет, а направление дальнейших действий.

Выставка будет работать для посетителей с 8 по 13 июня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Казанского Кремля.