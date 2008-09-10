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Чудотворная статуя Божией Матери переехала в казанский костел

Чудотворную статую Божией Матери в дар казанским католикам передают католики США.
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