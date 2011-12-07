Спектакль «Анна Каренина»: иммерсивная версия

Она пояснила, что название «иммерсивный театр» произошло от английского слова immersive - «создающий эффект погружения». Для этого в подобных спектаклях используются определенные запахи, взаимодействие с актерами, музыка, декорации. «Анна Каренина» - спектакль-путешествие. Зритель сам может выбрать, остаться ли в одном помещении и увидеть сцены, которые будут в нем происходить, отправиться вслед за определенным персонажем либо вовсе прогуляться по всем помещениям, наблюдая за развитием разных линий. У него будет полная свобода перемещения и взаимодействия с предметами.- Невозможно увидеть весь спектакль, потому что действие происходит одновременно во всех локациях. У каждого персонажа есть собственный сюжет, - сказала режиссер. По ее словам, зритель имеет возможность изучать сценическое пространство. Действие происходит в том же порядке, как в романе Льва Толстого, но в спектакле больше сюжетных линий - их получилось 16.- Пришло понимание, что надо писать линию Анны и уже вокруг нее выстраивать все остальные, поскольку изначально взялись писать все линии и поняли, что они расходятся вширь, а не вглубь, - отметила драматург Елена Савченкова. - Мы с большим пиететом относимся к тексту романа, постоянно открываем его и каждый раз видим что-то новое, потому что он очень многослойный.Поскольку музыка имеет большое значение для погружения зрителей в атмосферу спектакля, персонажам подобрали соответствующие музыкальные темы. - Каждый персонаж имеет свою линию и музыкальную тему в той или иной локации. С развитием персонажа тема изменяется, - объяснила Диана Сафарова.По словам исполнительного продюсера Кирилла Кирилюка, декорации для спектакля искали по всей России, чтобы все предметы соответствовали тому времени. Точность воспроизведения эпохи соблюдают и в костюмах актеров, которые, как отметил Кирилл Кирилюк, «на расстоянии 10 сантиметров не отличишь от сделанных два века назад».Спектакль длится три часа, однако у зрителей полная свобода - можно остаться на час, полтора, два. - За последние сто лет очень сильно поменялся мир. Наше восприятие информации тоже меняется - от листа книги, фотографии мы стремительно погружаемся в проекции - 2D, 3D, 4D. Если говорить об иммерсивном спектакле, это в каком-то смысле искусство 5D, - сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она отметила важность вовлекающего характера постановки: - Это агрессивное вторжение во внутренний мир каждого человека должно иметь эффект шоковой терапии в какой-то степени. Театр - это не только зрелище, это лекарство для наших душ, терапия нашей черствости, безразличия. Сегодня очень важно иметь прямое вторжение в нашу душу. Мы все-таки слишком привыкли быстро судить, не вдумываясь в детали. Наверное, это потому, что в этой суете у нас очень мало времени остановиться и осознать, что происходит вокруг. И именно на осознание происходящего, того, что есть добро и зло, своей миссии в этом мире как личности и направлен проект в первую очередь. Нужно иметь высокую степень свободы, чтобы полностью открыть свою душу, свое сердце всему тому, что хочет передать актер со сцены.