12 августа в казанском парке «Черное озеро» пройдет лекция об истории масок

В казанском парке «Черное озеро» 12 августа пройдет лекция «Приличьем стянутые маски…», посвященная истории возникновения масок, а также новой масочной культуре современного мира.

Занятие состоится в рамках программы арт-лектория «Мост», а проведет его Павел Вавилов – кандидат философских наук, культуролог и преподаватель КазГИКа.

Выступление Павла Вавилова пройдет в амфитеатре парка в 19:00. Вход свободный.

Напомним, что программа арт-лектория «Мост» была создана еще в начале июля. Каждую неделю в амфитеатре парка «Черное озеро» ведущие ученые-искусствоведы и эксперты вузов и музеев Казани проводят лекции на самые разные темы.