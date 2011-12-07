В коллективе «Закария» поют на разных языках народов Поволжья

- Подобный конкурс в Казани проводился впервые. Сначала был заочный этап, где наставники, просмотрев множество видеозаявок, отобрали самых ярких и талантливых исполнителей. В финал конкурса прошли 17 участников, которые исполнили песни на разных языках: татарском, русском, украинском, чувашском, мордовском, казахском, тувинском... На конкурсе «Амадины» мы попробовали себя в новом формате и участвовали в номинации «Народная песня в современном исполнении». С ребятами взяли известную татарскую народную песню «Кария-Закария» и сделали обработку, добавили битбокс, гармонь. Получилась очень зажигательная композиция, которая понравилась всем наставникам и зрителям. До финала наставники конкурса распределили всех участников между собой. Нашей наставницей была Эльмира Калимуллина, заслуженная артистка Татарстана, финалистка проекта «Голос». За два дня репетиций мы получили от нее очень ценные советы и вдохновились для дальнейшей работы. Безумно рады знакомству с таким профессионалом, замечательным и открытым человеком. Эльмира пригласила нас на свой сольный концерт, где мы исполним с ней совместную песню.- Как пришла идея создать такой коллектив?- При Казанской консерватории есть фольклорный ансамбль. Будучи студенткой, в этом коллективе я была солисткой, а после окончания захотелось создать что-то свое. Однажды нам с моим другом, удмуртом по национальности, который тоже учился в консерватории, пришла идея создать многонациональный коллектив. Дальше вся организаторская работа легла на меня. Создала чат, пригласила ребят, которые тоже учились в консерватории и которых я знала лично. Все поддержали идею, и наша«Закария» родилась. Сейчас в коллективе шесть человек: я, Аделя Мубаракова, Алмаз Ахунов, Мария Стуклова, Павел Александров, Татьяна Ефремова. Самому старшему участнику - 28 лет, младшему - 20. Мы профессиональный коллектив, пятеро участников - выпускники кафедры татарской музыки и этномузыкологии консерватории. Каждый участник коллектива - талант, лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов. Таня - кряшенская красавица 2016 года. Алмаз - наш виртуоз, гармонист, солист оркестра театра им. К.Тинчурина. Маша руководит своим фольклорным ансамблем, Паша продвигает свою сольную карьеру. - Почему коллектив назвали «Закария»?- Когда его создавали, мы хотели придумать такое название, которое бы объединяло все народы. Долго не думая, остановились на песне «Кария-Закария», которая бытует у многих народов: татар, удмуртов, марийцев, чувашей. Отсюда и название нашего коллектива - «Закария». - В чем его особенность и что входит в ваш репертуар? - Многонациональность - это наша изюминка. В одном коллективе собраны представители пяти национальностей: татары, башкиры, кряшены, мордва, удмурты. Мы все разные, но нас объединяет любовь к традиционной культуре, традициям. Каждый участник представляет свою национальность, рассказывает о своем народе, культуре. Все участники демонстрируют свои национальные костюмы, у многих даже костюмы из бабушкиных сундуков. В нашем репертуаре - песни народов Поволжья. У нас две программы - «Татарская сокровищница» и «Многонациональное Поволжье». В них мы знакомим зрителей с культурой разных народов, национальными костюмами, инструментальной культурой, показываем народные игры. И в них с охотой и азартом наши гости принимают участие. Все участники коллектива свободно поют и татарские, и марийские, и удмуртские, и чувашские песни. Мы стараемся скопировать традиционную народную манеру исполнения, сохранить диалектные особенности того или иного народа. Поем в основном те песни, которые записали сами в фольклорных экспедициях. Представляем наши программы для гостей и туристов Казани. С концертами выезжаем в села и деревни нашей республики, участвуем в благотворительных проектах. - Что вас мотивирует на творчество?- Стараемся нашим творчеством сохранять и пропагандировать народные песни, традиции, которые передаются из поколения в поколение. В каждую песню вкладываем частичку и теплоту своей души. Частенько на наших концертах зрители плачут.После этого мы еще раз убеждаемся, что занимаемся этим делом не зря. Все концерты проходят с особой теплотой, а когда после них получаешь восторженные отзывы и благодарность от гостей, то вдвойне приятнее. Мы занимаемся любимым делом и получаем колоссальное удовольствие от каждого выступления. А сейчас планируем параллельно работать и в жанре современных обработок народных песен. Хотелось бы, чтобы сегодня люди не забывали о своих корнях, традиционной культуре, ведь она такая яркая и многообразная.