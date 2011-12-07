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Национальный музей фестивалем и выступлением трио Jukebox откроет свою летнюю площадку

Хедлайнером на торжественном открытии новой площадки музея станет Jukebox trio.

Национальный музей Татарстана 15 июля представит свой обновленный внутренний двор. На этой летней площадке будут идти необычные культурные мероприятия, сообщает пресс-служба Нацмузея. Запланированы на ней в в летний период лекции и концерты звезд, музыкальные выступления, кино и театральные постановки.

Проект получил название «hАВА» — в переводе с татарского «воздух». Он создан при поддержке Министерства культуры РТ. «Это тот глоток свежего воздуха, который необходим и музейному делу, и публике, жаждущей культурного развития», — сказала и. о. генерального директора Нацмузея Алиса Вяткина, отметив, что новаторские проекты для музейного дела — мировой тренд.

Хедлайнерами вечера выступит Jukebox trio. Братья Владимир и Илья Ивановы из Казани и Гарри Краулис поют а капелла, используя также битбокс. 15 июля исполнители предстанут перед публикой еще и в статусе популярных тиктокеров.

Казанскую сцену представят дуэты — Альбина Абсалямова и Евгений Соколов, Лия и Оскар и группа «МанушМануш». Каждый из них представит свой жанр, где соединятся современная поэзия и живой звук, дуэтные исполнения, джаз разного формата и многое другое.

КВ
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