Национальный музей фестивалем и выступлением трио Jukebox откроет свою летнюю площадку

Национальный музей Татарстана 15 июля представит свой обновленный внутренний двор. На этой летней площадке будут идти необычные культурные мероприятия, сообщает пресс-служба Нацмузея. Запланированы на ней в в летний период лекции и концерты звезд, музыкальные выступления, кино и театральные постановки.

Проект получил название «hАВА» — в переводе с татарского «воздух». Он создан при поддержке Министерства культуры РТ. «Это тот глоток свежего воздуха, который необходим и музейному делу, и публике, жаждущей культурного развития», — сказала и. о. генерального директора Нацмузея Алиса Вяткина, отметив, что новаторские проекты для музейного дела — мировой тренд.

Хедлайнерами вечера выступит Jukebox trio. Братья Владимир и Илья Ивановы из Казани и Гарри Краулис поют а капелла, используя также битбокс. 15 июля исполнители предстанут перед публикой еще и в статусе популярных тиктокеров.

Казанскую сцену представят дуэты — Альбина Абсалямова и Евгений Соколов, Лия и Оскар и группа «МанушМануш». Каждый из них представит свой жанр, где соединятся современная поэзия и живой звук, дуэтные исполнения, джаз разного формата и многое другое.