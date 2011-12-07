Нацмузей безвозмездно застраховал уникальный экспонат на 250 млн рублей

В Министерстве культуры РТ при участии Ирады Аюповой, Митрополита Татарстанского Кирилла и заместителя гендиректора «АльфаСтрахование» Александра Горина состоялось подписание соглашения о безвозмездном страховании ризы-оклада подлинной Казанской иконы Божией Матери. 19 июля артефакт будет передан в только что воссозданный одноименный собор Казани.

По оценке экспертов музея, страховая стоимость оклада составляет 250 млн рублей.

Процесс страхования, включающий транспортировку в специальных транспортных средствах с вооруженной охраной, защиту от вандализма, терроризма, войн, катастроф и тд, обошелся «АльфаСтрахованию» в 220 тысяч рублей. Все расходы компания взяла на себя, таким образом для Нацмузея страховка оказалась бесплатной.

Экспонат юридически остается в фондах музея, а Казанская епархия получает возможность разместить его у себя - в восстановленном соборе.

«Страхование, что называется, — от гвоздя до гвоздя», — подчеркнула заместитель генерального директора Национального музея РТ Лилия Саттарова.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поблагодарил Министерство культуры РТ и Президента РТ Рустама Минниханова за возможность вернуть святыню верующим. Риза-оклад и ватиканский список с Казанской иконы Божией Матери, пояснил он, будут находиться в храме недалеко друг от друга: все желающие смогут в порядке очереди подойти к ним, особого режима доступа к объектам вводиться не будет.

Экспонат переходит в расположение церкви пока на один год, но министр культуры РТ Ирада Аюпова уточнила, что стороны уже обговаривают возможность дальнейшего экспонирования.

Установкой ризы-оклада в соборе будет заниматься ювелир-реставратор, сотрудник Национального музея РТ Рафкат Мухаметшин. Музейную еще ценность перевезут в собор спецсвязью в специальных пейсах и на особом транспорте.