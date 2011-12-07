Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Аида Гарифуллина: До сих пор не могу поверить, что это случилось!

В минувшую субботу в Казани состоялся совместный концерт мировой оперной звезды, солистки Венской оперы, заслуженной артистки Республики Татарстан Аиды Гарифуллиной и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Александра Сладковского.
- Я был свидетелем невероятно быстрого творческого развития Аиды практически с первых ее шагов и безумно рад ее успехам. Счастлив быть с ней на одной сцене. Наш концерт в Казани был очень долгожданным, и вот наконец это случилось, - рассказал маэстро Александр Сладковский.На вечере прозвучал вальс из балета «Спящая красавица» Чайковского, а также номера из опер «Ромео и Джульетта» Гуно, «Норма» Беллини, «Русалка» Дворжака, «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» Бородина, ария Лауретты из оперы Пуччини«Джанни Скикки», симфонические и вокальные произведения, а также музыка татарских композиторов - Фарида Яруллина, Рустема Яхина. Ведущим концерта был актер театра и кино, давний друг оркестра Юлиан Макаров, сообщает пресс-служба Государственного симфонического оркестра РТ. - До сих пор не могу поверить, что это случилось! Долгожданный концерт, великолепное звучание оркестра под управлением маэстро Сладковского. Я безумно счастлива - наконец-то мы поработали вместе. Жду новых концертов! - поделилась впечатлениями Аида Гарифуллина.Новый совместный концерт оркестра под управлением Александра Сладковского и Аиды Гарифуллиной состоялся вчера в Москве, а 14 декабря он запланирован в Альметьевске.
КВ
Лента новостей