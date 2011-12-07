Чингиз Айтматов и возрождение национальных литератур

Организатор мероприятия - Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.В работе конференции принимают участие ученые, литераторы из Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Чебоксар, Саранска, Йошкар-Олы, Ижевска, Казани, Набережных Челнов и других городов России. Ученые обсудят актуальные темы: национальные литературы в культурном пространстве России, поиски путей освоения действительности в национальных литературах второй половины XX века, история национальных литератур второй половины ХХ века, а также художественное, публицистическое и эпистолярное наследие Чингиза Айтматова, его творчество в литературном пространстве Урало-Поволжья, актуальные вопросы преподавания творчества Чингиза Айтматова в школе и вузе.Не случайно этот форум проходит в Татарстане. Дед Чингиза Айтматова со стороны матери Хамза Габдельвалиев родом из Кукморского района. В селе Маскара Кукморского района на древнем кладбище сохранились надгробия представителей рода Ишмана, к которому принадлежал Айтматов, а в селе Бурбаш Балтасинского района похоронен его прапрадед по материнской линии.Чингиз Айтматов родился в 1928 году в Киргизии в селе Шекер. Его отец Торекул Айтматов в 1937 году был арестован, а в 1938-м расстрелян. Мать, Нагима Хамзиевна Абдувалиева, татарка по национальности, была армейским политработником. Айтматов закончил Джамбульский зоотехникум, затем сельскохозяйственный институт во Фрунзе. В 1952 году, работая ветеринаром, начал публиковать в периодической печати рассказы на киргизском языке. В 1956-м поступил на Высшие литературные курсы в Москве. Повесть «Джамиля», принесшая ему мировую известность, увидела свет впервые на французском языке в переводе Луи Арагона в 1957 году, в том же году она была опубликована на русском языке. За сборник «Повести гор и степей» (1963) писатель получил Ленинскую премию. В 1970 году опубликован на русском языке роман «Белый пароход». В 1978-м был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1980 году вышел роман «И дольше века длится день», за который Айтматов получил вторую Государственную премию. В 1986-м вышел роман «Плаха». С 1990 года Чингиз Айтматов возглавлял Посольство СССР (с 1992 года - Посольство РФ) в Великом Герцогстве Люксембург, с 1994 по 2006 год - посол Кыргызстана в странах Бенилюкса (Бельгии, Люксембурге и Нидерландах). Умер 10 июня 2008 года. Похоронен в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.