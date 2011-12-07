Сразу на трёх этажах Галереи современного искусства в Казани откроется выставка-триптих Шамиля Шайдуллина

В Галерее современного искусства18 июня откроется масштабная выставка народного художника Татарстана и заслуженного художника России Шамиля Шайдуллина. Экспозиция под названием «ТОЧКА» развернётся на всех трёх этажах галереи, сообщает её пресс-служба.

Выставка татарстанского художника — концептуально-художественный проект, своеобразный триптих, потому что состоит из отдельных разделов: ««Я есть ВСЁ…», «Квантовый скачок» и «ВСЁ есть Я…». Они включают в себя все этапы творческого пути Шайдуллина.

Его творчество развивалось от этнографически-праздничной, декоративной деревенской темы на раннем этапе через гротескный соц-артовский этап к философскому этапу исторической картины.

В его картинах присутствует философское осмыслению не только истории, но традиций и культуры. Его кисти принадлежат триптих «Г. Тукай — поэт народа», трёхчастная композиция «Пробуждение», «Апофеоз войны» из цикла «Красная площадь», многочастный цикл картин «Новый Сабантуй», монументальное произведение «Сююмбике — последняя царица Казанского ханства».