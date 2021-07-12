Национальный музей РТ передаст собору иконы Божией Матери оклад чудотворного образа

В воссозданном Казанский собор будет выставлен серебряный оклад, в котором до 1904 года была помещена чудотворная икона Божией Матери.

Более 80 лет святыня хранилась в фондах Национального музея Татарстана. Музей предоставит жемчужину своей коллекции Казанской епархии 19 июля. Серебряная риза будет доставлена в Казанско-Богородицкий собор и займет свое место в одном из приделов храма.

Торжественное освящение собора состоится 21 июля, а главной святыней храма станет «ватиканский» список иконы, который будет выставлен в оригинальной ризе от утерянного подлинника, сообщил журналистам митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Это одна из первых копий иконы Казанской Божьей Матери, которая в 2005 году была возвращена в Казань из Ватикана. И вот эта риза, которая будет передана храму, это уже подлинник, который сегодня хранится в Национальном музее Татарстана, это та реликвия, которая будет украшать собор», — добавил он.

Чудотворная Казанская икона Божией Матери является одной из самых известных в Русской церкви. Святыня была обретена в Казани в 1579 году после пожара, уничтожившего большую часть города. По преданию, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую найти на пепелище ее икону, 21 июля икона была обретена в указанном месте. Подлинник образа до начала XX века хранился в Казани, но в ночь с 28 на 29 июня 1904 года икона была похищена, и ее судьба до сих пор неизвестна.

Девичий Богородицкий монастырь был основан в 1579 году по указу царя Ивана Грозного на месте обретения иконы, его первой монахиней стала та самая Матрона.

Главный храм монастыря — собор Казанской иконы Божией Матери — был освящен в 1808 году. В 1917 году Богородицкий монастырь упразднили, его здания использовались для размещения различных учреждений. Центральный храм был взорван в 1932 году. В 2015 году президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании собора, и спустя 6 лет собор был восстановлен на месте разрушенного практически в первозданном виде.

Серебряный оклад, в которой и находилась икона, — особо ценный экспонат Музейного фонда Российской Федерации, памятник русского искусства. Комплекс оклада формировался на протяжении XVIII‑XIX вв. и состоит из 6 музейных предметов. Риза из серебра выполнена в технике чеканки, выколотки, гравировки и золочения со вставками из жемчуга и цветного стекла.

«Мы выдаем шесть предметов. На них есть разные датировки: 1739 год, 1806 год, 1832 год, 1825 и 1890 годы. Здесь история развития русского художественного серебра во всем великолепии, богатое орнаментальное убранство самого оклада. Это большая художественная работа», — рассказала заместитель генерального директора Национального музея РТ Лилия Саттарова.

Также она поделилась некоторыми интересными особенностями иконописи этой реликвии. «На великолепных клеймах изображены праздники Богородицы и чудеса, связанные с обретением этой святыни, во всех подробностях крестный ход с Гермогеном… Всего десять клейм в чеканке с подробностями, вплоть до того, как из труб вьется дымок. Одну из частей малой рамы атрибутируют как работу мастеров Оружейной палаты, московских мастеров, она датируется XVII веком. В соборе риза-оклад будет помещена в специальную витрину с бронированными стеклом», — добавила Саттарова.

В преддверии этого знакового события в Министерстве культуры РТ при участии Ирады Аюповой, Митрополита Татарстанского Кирилла и заместителя гендиректора «АльфаСтрахование» Александра Горина состоялось подписание соглашения о передаче и безвозмездном страховании Казанской епархии ризы-оклада подлинной Казанской иконы Божией Матери.

По оценке экспертов музея, страховая стоимость реликвии из 20 килограммов серебра с вкраплениями золота и жемчуга составляет 250 млн рублей. Процесс страхования, включающий транспортировку в специальных транспортных средствах с вооруженной охраной, защиту от вандализма, терроризма, войн, катастроф и т.д., обошелся «АльфаСтрахованию» в 220 тысяч рублей. Все расходы компания взяла на себя, таким образом для Нацмузея страховка оказалась бесплатной.

«Страхование, что называется, — от гвоздя до гвоздя», — подчеркнула заместитель генерального директора Национального музея РТ Лилия Саттарова.

Экспонат юридически остается в фондах музея, а Казанская епархия получает возможность разместить его у себя — в восстановленном соборе. Экспонат переходит в расположение церкви пока на один год, но министр культуры РТ Ирада Аюпова уточнила, что стороны уже обговаривают возможность дальнейшего экспонирования.

«Сегодня произошло потрясающее событие. Все мы с вами счастливые люди, поскольку живем в эпоху и в стране, на той территории, где не разрушаются храмы, а наоборот — создаются. Это очень важно, что мы все с вами останемся поколением созидателей. У нас не будет славы Герострата», — отметила министр культуры.

По словам Митрополита Кирилла, риза-оклад и ватиканский список с Казанской иконы Божией Матери будут находиться в храме недалеко друг от друга и все желающие смогут в порядке очереди подойти к ним без каких-либо ограничений.

«Стоимость этой реликвии настолько велика, что без „АльфаСтрахования“ мы бы точно не обошлись. Эта дивная святыня теперь будет украшать восстановленный собор. Рустам Нургалиевич постоянно контролировал его строительство, и я думаю, он радуется не меньше, чем мы сами, в предвкушении того, когда собор откроется для всех верующих», — рассказал митрополит, после чего пригласил всех в храм.

Установкой ризы-оклада в соборе будет заниматься ювелир-реставратор, сотрудник Национального музея РТ Рафкат Мухаметшин. Музейную ценность перевезут в собор "Спецсвязью" в специальных пейсах и на особом транспорте при сопровождении вооруженной охраны. Разместят реликвию в специально изготовленной витрине в одном из приделов накануне освящения.

По словам Саттаровой, музей только 5 июля получил возможность перевезти ризу. «Разрешения на экспонирование предметов с содержанием драгоценных металлов дает только Министерство культуры РФ, а все предметы выдаются через Госкаталог», — рассказала она.

Также она подчеркнула, что риза-оклад остается в собственности Российской Федерации как музейная ценность.

«Эрмитаж, например, не отдает ни одного подобного художественного экспоната в церковь. Отдаются только мощи как сами святыни. А риза, какой бы она исторической и художественной ни была, святыней не является», — резюмировала Саттарова.

Напомним, открытие собора назначено на 21 июля, на церемонии ожидают Президента России Владимира Путина.