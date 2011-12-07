Прямую трансляцию оперы «Сююмбике» показали на телеканале Мezzo в 60 странах мира

На главном европейском телеканале классической музыки Mezzo состоялась прямая трансляция оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике» в постановке Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля. Спектакль увидели зрители 60 стран мира.

Напомним, что казанский оперный театр ранее уже сотрудничал с телеканалом — в июле 2013 года зрители телеканала увидели Гала-концерт фестиваля «Шаляпин. Нуриев. Казань» в рамках Универсиады. Также на Mezzo транслировались такие постановки, как «Золотая Орда» Ахияровой, опера «Джалиль» Жиганова, и балет «Шурале» Яруллина.

Работа над спектаклем «Сююмбике» длилась в течение нескольких лет, а создан он был по заказу оперного театра. Либретто написал народный поэт Татарстана Ренат Харис. В 2020 году постановка оперы удостоилась Государственной премии им. Г.Тукая. Мировая премьера оперы состоялась в сентябре 2018 года.

Режиссером выступил Юрий Александров, художник-постановщик — Виктор Герасименко, дирижер-постановщик — Ренат Салаватов, хормейстер — Любовь Дразнина. Главные партии в спектакле исполнили: Гульнора Гатина (Сююмбике), Ахмед Агади (Иван Грозный), Артур Исламов (Кошчак), Филюс Кагиров (Шах-Али) и многие другие.

В основе сюжета — события середины XVI века, нелегкие испытания, выпавшие на долю единственной женщины-правительницы Казанского ханства — Сююмбике (регентши при малолетнем сыне Утямыше). Три действия оперы происходят в трех городах — Казани, Москве и Касимове; спектакль исполняется на двух языках — русском и татарском.