В усадьбе Сандецкого откроется выставка о восстановленном Соборе Казанской иконы Божией Матери

В главном здании Государственного музея изобразительных искусств Татарстан 16 июля откроется выставка «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение».

Открытие экспозиции приурочено к празднованию явления Казанской иконы, которое отмечается 21 июля, и освящению обора, церемония которого пройдет тогда же.

Посетители смогут увидеть иконы, гравюры и картины, прославляющие явленный чудотворный образ Богородицы. Впервые на выставке представят вместе Казанскую икону Божией Матери XVI века из собрания Музея ИЗО и пелена «Богоматерь Казанская» 1580–1590-х годов из фондов Нацмузея.

Также на выставке покажут чертежи XIX века. На них основывались при восстановлении Казанского собора. Представят на экспозиции и современные проекты, которые разработали «Татинвестгражданпроект» и «Центр независимой экспертизы».

Один из разделов выставки посвящен западноевропейской гравюре, так как она оказала большое влияние на развитие религиозной православной живописи. Большая часть экспонатов отдела происходит из коллекции почетного члена Императорского Казанского университета Григория Мешкова. Это редкие оттиски крупнейших мастеров Возрождения: Альбрехта Дюрера, Луки Лейденского, Маркантонио Раймонди и других. Будут представлены произведения мастеров Франции, Италии, интернациональной школы и граверов школы Рубенса.

Увидят посетители экспозиции также эскизы росписей, икон и мозаик для фасадов Казанского собора, а небольшой раздел будет посвящен воссозданию Пещерного храма Рождества Пресвятой Богородицы, который устроен именно на месте явления чудотворного образа Богородицы.