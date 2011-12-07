Картины, керамика и Казань: в «Хазинэ» открылась выставка Алсу Тимергалиной

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ состоялось открытие выставки заслуженного деятеля искусств РТ, члена Союза художников РТ, члена Союза художников России Алсу Тимергалиной «Bizyak. Арабеск».

Уроженка Казани имеет за плечами участие во многих республиканских, зональных, межрегиональных и международных выставок, а работает она в жанре натюрморта, жанровой картины, лиричного пейзажа.

Картины художницы отличаются полнотой цветовой палитры и сочностью красок, что придает работам более выразительные черты. Это распространяется и на ее керамические и графические произведения. А в молодости она успела создать современные образы журналов «Татарстан яшьляре» и «Идель». А также поработать с Татарским книжным издательством, создавая для них иллюстрации.

Особый художественный интерес автора представляет ее родной город – Казань. Долгое время она изучала историю и этнографию. Эти знания она начала использовать в своих работах, что придает им особый национальный шарм. На мотив ее родного города были созданы серии произведений «Старая Казань» и «Казань».

Кроме того, посетители выставки впервые смогут увидеть уникальные керамические работы Тимергалиной за последние несколько лет, в которых автор долгое время искала свой авторский национальный стиль.