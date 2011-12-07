«Пушкинская карта»: как молодежи получить и потратить 3 тысячи рублей от Минкульта

1. Когда карта начнет работать?

В России программа стартует с 1 сентября. Действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России.

2. Для кого она предназначена?

Карту смогут получить граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет.

3.Как получить?

Для этого надо скачать и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Полную афишу мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», можно будет увидеть на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».

Карту можно будет получить как в электронном виде в приложении, так и в физическом, заказав ее в ближайшем отделении Почта Банка.

4. Сколько на ней будет денег?

С началом программы на карту будет начислено 3 тысячи рублей, но в 2022 году ожидается повышение лимита до 5 тысяч рублей.

5. На что можно потратить?

Потратить деньги можно на различные культпоходы. К программе присоединятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране. Действие карты будет распространяться не только на государственные, федеральные, региональные, но и на частные учреждения культуры. На первом этапе в программу войдут более 800 различных организаций.

По словам начальника отдела пресс-службы министерства культуры РТ Айрата Файзрахманова, в Казани деньги с карты можно будет потратить на все театры и музеи города, а также многие концертные площадки. На следующий год планируется добавить библиотеки и другие некоммерческие организации в сфере культуры. Полный список организаций будет опубликован в сентябре.

6. На что нельзя?

Потратить деньги можно только на культурные мероприятия на указанных на портале площадках. Библиотеки будут доступны только в следующем году. Книги и фильмы тоже купить не получится.

Кроме того, как отметил Айрат Файзрахманов, сходить на концерт некоторых исполнителей тоже не выйдет – может помешать возрастной и нравственный ценз.

«У нашего культурного продукта есть строгая маркировка, которая не должна быть 18+. Это значит, что „Пушкинскую карту“ нельзя будет использовать для оплаты билета на, например, концерт Моргенштерна, если только он не будет у нас петь песни про патриотическое воспитание и делать это цензурно, соответствуя целям нашего проекта», — подчеркнул он.

7. Для чего это вообще нужно?

«Через этот проект мы хотели бы продвигать и популяризовать культуру среди молодежи, а также заниматься патриотическим воспитанием», — рассказали в пресс-службе.

Файзрахманов также подчеркнул, что речь идет не о воинском патриотизме, а именно о гражданско-патриотическом воспитании. «Это любовь к родине, к своему языку и культуре. Все, что транслируют наши культурные учреждения, полностью укладывается в эти рамки», — добавил он.

8. Что будет в следующем году?

Кроме повышения лимит до 5 тыс. рублей, планируется увеличения участвующих организаций по всей России, а также увеличение бюджета проекта. Айрат Файзрахманов отметил, что на данный момент в министерстве культуры идет большая работа по вовлечению в проект все новых участников. А на следующий год планируется добавить библиотеки и другие некоммерческие организации в сфере культуры.