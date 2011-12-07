В Казанком Кремле открылась выставка турецкого каллиграфа Левента Карадумана

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле открылась выставка турецкого художника-каллиграфа Левента Карадумана. Мероприятие приурочено к проекту «Шамаиль арт», где гости смогут принять участие в мастер-классах по искусству живописи на стекле и написанию имен.

«Когда мы говорим об Исламском искусстве, нужно обращать внимание на некоторые вещи. Вся концепция должна давать посыл. Замысел художников должен передаваться через работу зрителю», — рассказал Карадуман.

Каллиграф старался сконцентрировать идею вокруг пяти работ: «Справедливость», «Возрождение», «Правитель», «Дыхание», «Истина». Завтра художник проведет мастер-класс покажет процесс создания картин.

Также Карадуман подчеркнул, что в своих работах он попытался напомнить гостям выставки, что именно Аллах создал вселенную и пространство, вдохнул жизнь в растения и животных, Аллах сделал человека наместником Земли.

Выставка продлится с 14 сентября по 14 октября. В мероприятии примут участие художники и каллиграфы из Республики Татарстан, Башкортостана, городов Екатеринбурга, Петербурга и Москвы.