Участники фестиваля «Балкыш» не сдают позиций и во время пандемии

Фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов-пенсионеров «Балкыш» («Сияние») проводился уже в шестой раз, его ждут, к нему готовятся как участники, так и их благодарные зрители. Но год 75-летия Победы, 100-летия Татарстана и присвоения Казани звания «Город трудовой доблести» омрачил COVID-19 и внес свои жесткие поправки в привычную жизнь с праздничными мероприятиями, творческими встречами, общением. Отборочные этапы фестиваля из-за сложной эпидемиологической обстановки проходили весной в онлайн-формате.

Участники фестиваля убеждали организаторов, что постараются быть максимально осторожными и послушными в соблюдении санитарно-профилактических мер. Ведь «Балкыш» им необходим для поддержания высокого жизненного тонуса, который, как известно, помогает в борьбе с любой болезнью.

Заключительный гала-концерт проходил на сцене Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая. Ко входу гости мероприятия подходили в медицинских масках. В фойе измеряют температуру, предлагают обработать руки санитайзером. Многие из нас давно не бывали в концертных залах в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями. Нам просто приятно видеть красивый паркет под ногами и сверкающую люстру наверху. В зале по велению времени на половине стульев в шахматном порядке висят предупреждения «Держите дистанцию. Не садитесь здесь». Со второго ряда так хорошо видна сцена. Я сижу рядом с волонтером городского совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) Казани. Виолетта Загидуллина подготавливала для показа на экране программы к пяти фестивалям городского уровня начиная с 2012 года. Интересны ее профессиональные рассуждения о театрализованных постановках самодеятельных артистов.

Тем временем на сцене уже развернули меха гармоней те, кто открывает фестиваль. Это сборный инструментальный оркестр Казани — красивые татарские костюмы на выступающих, в руках народные инструменты: трещотки, ложки, бубны, кубызы, кураи, колокольчики. И знакомые с детства мелодии заполняют зал, а на заднике сцены — символы праздников, которые определяют его нынешний репертуар, — 100-летие Татарстана и 75-летие Великой Победы.

Приветствовал участников и гостей фестиваля Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Каждый из вас участвует в ветеранском движении самодеятельного искусства по зову души и своего беспокойного характера. Выйдя на пенсию после долгих трудовых лет, вы продолжаете активную общественную жизнь», — отметил он.

Организатором фестиваля выступил республиканский совет региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ. Его руководитель Хабир Иштиряков в своем выступлении сказал, что фестиваль в это непростое время состоялся по просьбе участников.

Особенность фестиваля сегодняшнего — это видеозаписи выступлений его участников и коллективов. Жюри просматривало эти видеоролики и отбирало лучшие из них для заключительного гала-концерта. Одну из записей — выступление женского хора из Арска — использовали для показа зрителям потому, что этот коллектив не смог приехать и выступить очно.

В ходе концерта на экране демонстрировали видеорепортажи из фойе филармонии. Мы увидели интервью с участниками фестиваля. Первое из них — с Ниной Валиуллиной. Ей только что Председатель Государственного Совета РТ, председатель оргкомитета фестиваля «Балкыш» Фарид Мухаметшин вручил на сцене высокую награду — медаль Республики Татарстан «За доблестный труд». Зал взрывается аплодисментами, ведь все знают неугомонную, всегда в заботе о людях, Нину Васильевну. В городском совете ветеранов (пенсионеров) она отвечает за социальную комиссию, и в организации фестиваля «Балкыш» есть немалая доля ее труда.

Фарид Мухаметшин, вручив награду и букет Нине Васильевне, сказал немало добрых слов и о «Балкыше» (все знают, что это его детище), и самих ветеранах, не стареющих душой. И про жюри не забыл, отметив, что количество лауреатов в этом году выросло по сравнению с предыдущим фестивалем.

А потом на сцене пели, читали, плясали участники. Под знакомые песни губы под масками шевелятся — так хочется подпеть, руки сами двигаются в такт зажигательных мелодий, ноги невольно притопывают. А глаза наполняются слезами — когда про День Победы читает стихи Галина Цыпцына, поет хор из Камско-Устьинского района «Не будите, журавли, вдов России», звучит песня «Снег седины» или расцветает маками сцена и ансамбль из четырех гитаристов «Лотос» поет «Все, что было не со мной, помню».

На сцене один хор сменяет другой. Татарские костюмы, чувашские, удмуртские — в нашей республике дружно живут представители многих национальностей, и каждая культура обогащает «Балкыш» своими народными танцами, песнями, словно лес осенью, сцена расцвечена красками костюмов, музыкой — то печальной, то задорной.

Очень изящен был башкирский танец в исполнении моложавой пенсионерки, тронула сердца зрителей песня «На позицию девушка провожала бойца», вызвал улыбки детский шоу-хор «Дорога звезд», особенно стихи про бабушку в исполнении крохи: «А моя, как мячик, в фитнес-клубе скачет». А вот и сами бабушки из коллектива «Хорошее настроение» танцуют под песню со словами: «Зажигают бабушки деловые, модные, молодые, знойные. Бабы, бабы, бабушки — хороши собой!». Мужественные моряки из коллектива «Экипаж — одна семья» из КЦ «Сайдаш» исполнили песню «Честь имею!». А казаки из Спасского района инсценировали песню-шутку «Аты-баты, шли солдаты», не забыв и про то, как «стояли барышни у обочин».

На концерте, продолжавшемся 2,5 часа, выступали многие постоянные участники фестиваля, например «Хор Птичкина» из ДК «Юность» Московского района. Ансамбль «Надежда» из КДК им. Ленина Авиастроительного района исполнил под занавес композицию «Танцплощадка», звучал фокстрот «Рио-Рита», и седые сегодня бывшие дети войны кружились в танцах — фокстроте, вальсе. Звучали вечные, хорошо знакомые всем песни: «Синий платочек», «Ты ждешь, Лизавета», «Случайный вальс», «Ехал я из Берлина». Окончился гала-концерт исполнением ансамблем «Околица» веселой кадрили.

А на экране на заднике сцены мы видим Татьяну Процько — председателя совета ветеранов Авиастроительного района. Рассказывая о своих коллегах по работе с ветеранами, она очень удачно перефразировала строки Маяковского «Светить — и никаких гвоздей! Вот лозунг наш… и солнца». Это о той огромной армии волонтеров, которая старается, чтобы «люди пожилые дольше оставались сердцем молодыми». Чтобы чувствовали себя нужными, востребованными обществом.

В Казани эта работа поставлена на высокий уровень, и внимание к старшему поколению здесь не только в дни декады пожилых людей, а круглый год.